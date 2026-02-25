"Той разчита и вярва в силата на Кърджали": ДПС номинира Делян Пеевски за водач на листата

Структурата на "ДПС - Ново начало" в Кърджали номинира лидера си и санкциониран за мащабна корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски за водач на листата на партията в областта. "Трябва да направим всичко възможно, за да се утвърдим като водеща политическа сила, която не може да се заобикаля, подценява и всички да се съобразяват с нас", е заявил кърджалийският кмет Ерол Мюмюн, цитиран от съобщение на структурата в социалната мрежа.

Структурата на движението е провела заседание днес, на което си е поставила целта на 19 април ДПС да получи всички пет мандата от Кърджали. "Той разчита и вярва в силата на Кърджали. Вярвам, че Кърджали ще докаже на 19 април още веднъж, че е стожер на ДПС в национален мащаб", казва още Мюмюн.

На предните избори през октомври 2024 г. Пеевски водеше листите на "ДПС-Ново начало" в Благоевград и Хасково, докато начело на листата в Кърджали беше именно кметът на града Ерол Мюмюн. Санкционираният от САЩ и Великобритания политик водеше листата в областта на изборите на 9 юни 2024 г.

