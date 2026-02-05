Кмет на Пеевски забрани ПП-ДБ да поставят голямото прасе в центъра на Кърджали

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е отказал да издаде разрешение на арт инсталация, която е част от кампанията на "Продължаваме промяната - Демократична България" за набиране на доброволци за пазители на вота. Става въпрос за добилото вече популярност покрай антиправителствените протести прасе касичка. За отказа разкриват от пресцентъра на ПП, като публикуват писмо на Мюмюн до областния координатор Никола Стоев с дата 5 февруари.

"Във връзка с Ваше искане с вх. № 92-00-99/22.01.2026 г. относно разрешение за временно поставяне на инсталация и шатра пред кафе-аперитив „Бакарди“, до началото на павираната част на бул. „България" (точно в центъра на Кърджали - бел. ред.), за периода от 08:00 ч. до 22:00 ч. на 11.02.2026 г., Ви уведомявам следното: Община Кърджали не разрешава поставянето на инсталация и съпътстващо оборудване на посоченото от Вас място пред кафе-аперитив „Бакарди", гр. Кърджали", гласи подписаното и подпечатано от кърджалийския кмет решение.

"Турнето на прасето"

От ПП тълкуват отказа му като "забрана" на честните избори. „Турнето на прасето“ вече безпроблемно обиколи градовете Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Варна, Силистра, Добрич, в неделя ще е в Бургас, а на 11 февруари трябваше да гостува в Кърджали", посочват от формацията.

"Благодарение на турнето хиляди доброволци се записаха да пазят изборите. Очевидно ДПС - Не Не, се тресе от страх и не допуска честните избори да влязат в Кърджали. Спряха прасето, но няма да спрат доброволците!", заканиха се от "Продължаваме промяната".

