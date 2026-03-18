Гриша Ганчев отново захапа Станка Златева: "Да се спре с жестокия расизъм, който насадиха симпатичната дама и милициорите ѝ"

Престрелките между Гриша Ганчев и Станка Златева продължават да летят. Бизнесменът излезе с остра позиция в социалните мрежи, след като представители на 50 клуба внесоха искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава в Българската федерация по борба.

Гриша Ганчев с остри реплики по адрес на Станка Златева след внесената подписка

"Крайно време е да се спре с терора, погазването на детски и младежки мечти. Да се спре с жестокия расизъм, който насадиха симпатичната дама и милициорите ѝ в най-древния и успешен български спорт", сподели в социалните мрежи Ганчев заедно с видео с изказване на Трендафилов след внасянето на подписката.

Подписката внесе адвокат Станислав Трендафилов, който е близък до Ганчев. Едно от нещата, което клубовете настояват да променят е свързано с подготовката на състезателите. Според тях вместо централизирани лагери с националните треньори, борците трябва да имат право да тренират с личните си наставници, като именно този спор доведе до отсъствието на състезатели като Семен Новиков и Кирил Милов от големи първенства. Клубовете очакват в едномесечен срок да бъде насрочено събрание, а при отказ са готови да потърсят правата си в съда.

Станка Златева и Гриша Ганчев са в открит конфликт, откакто петкратната световна шампионка спечели изборите в БФБорба в началото на миналата година.

