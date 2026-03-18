Малки лъжци: Бебета се научават на измами преди първата дума и първата крачка

Въпреки че може все още да не са направили първата си крачка или да не са изрекли първата си дума, някои бебета вече са усвоили основите на измамата още преди първия си рожден ден, показва изследване. Преструването, че не чуват родителите си, или криенето на играчки са сред ранните им "хитрости", а към тригодишна възраст те вече могат да казват лъжи като "призракът изяде шоколада", показват изследванията.

Проучването, базирано на интервюта с 750 родители, показва, че към 10-месечна възраст около една четвърт от децата практикуват някаква елементарна форма на измама – например преструват се, че не чуват родителите си, крият играчки или ядат забранени храни, без да бъдат видени. До тригодишна възраст децата стават по-умели, по-креативни и по-често измислят лъжи, според отговорите на родителите.

"Беше изключително интересно да открием как разбирането и използването на измамата при децата се развива от изненадващо ранна възраст и се изгражда през първите им години", казва Елена Хойка, професор по образование в Университета в Бристол и водещ автор на изследването.

Досега, според Хойка, е имало малко изследвания върху най-ранните форми на измамно поведение. "Предишните проучвания често са разглеждали измамата като нещо много сложно, изискващо силни езикови умения и напреднало разбиране за мислите на другите", казва тя.

Най-новото изследване се опира на проучвания върху поведението на животни, които са документирали прояви на измама без необходимост от вербална комуникация. Например шимпанзетата често се крият, за да ядат храна извън полезрението на по-доминантни членове на групата, а при птиците е наблюдавано издаване на фалшиви алармени сигнали с цел да откраднат храна.

"Не е вярно, че способността за измама внезапно се появява от нищото на три или четири години“, казва Хойка. „По-ранните форми не са непременно пълноценна измама. По-скоро става дума за това да се измъкнат от нещо или да получат допълнителни лакомства."

"Като майка на три деца, мога лично да потвърдя колко изобретателни и хитри могат да бъдат", добавя тя. "Криенето под масата или в банята, за да ядат бонбони или шоколад, е обичаен техен трик."

Изследователите са задали различни въпроси на родителите на над 750 деца на възраст между 0 и 47 месеца от Великобритания, САЩ, Австралия и Канада относно развитието на измамното поведение при децата им.

Някои от участниците съобщават, че децата им започват да разпознават концепцията още на осеммесечна възраст. Установено е също, че измамното поведение е често срещано – след като започнат, половината от децата, за които е съобщено, че проявяват измама, са направили нещо "хитро" в рамките на последния ден.

От около двегодишна възраст измамата обикновено е свързана с действия или изисква само елементарни словесни реакции – например преструване, че не чуват родителя, когато им казва „време е да прибереш“, криене на предмети от другите или отричане – като например да изядат шоколад, но да поклатят глава и да кажат „не“, когато ги попитат дали са го изяли.

Резултатите показват, че към тригодишна възраст децата започват да разбират и използват по-разнообразни форми на измама, което често включва по-дълбоко разбиране на езика и на това как мислят другите хора.

Хойка обяснява: "Това може да означава преувеличаване, омаловажаване или дори пълно измисляне – като например лъжа от типа "призракът изяде шоколада". Те също започват да премълчават информация – например казват точно на родителите си, че брат или сестра ги е ударил, но пропускат факта, че първо те са ударили него."

Тя добавя, че изследването трябва да успокои родителите и педагогическите специалисти, че измамата е нормална част от развитието в ранна детска възраст и да им даде насоки какви видове измама могат да се очакват, за да могат "да бъдат една крачка пред детската хитрост".

Проф. Дженифър Сол, експерт по философия на измамата в Университета на Ватерло, Канада, и съавтор на изследването, казва: "Философите отдавна разсъждават върху морала на човешката измама, но винаги са се фокусирали върху възрастните, които се мамят един друг. Това изследване показва колко много сложност се пренебрегва при този фокус."

Резултатите са публикувани в списанието "Cognitive Development", пише "The Guardian".