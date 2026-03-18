Националка на България с високо признание от FIBA

Центърът на националния ни отбор по баскетбол за жени Кайла Хилсман получи високо признание за претавянето си в последния кръг от първия етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Натурализираната американка се нареди в класацията за най-полезни състезателки след последното завъртане в групите редом до Камая Смолс от Босна и Херцеговина, Никола Дудашова от Словакия, Артемис Спанау от Гърция и Джесика Шепард от Словения.

Кайла Харис е сред петте най-добри в шестия кръг от евроквалфикациите

Кайла завърши с дабъл-дабъл при загубата на "лъвиците" от Черна гора с 66:70 като гости в Бар. Центърът записа 23 точки, 11 борби, 2 асистенции, 2 откраднати топки и 3 чадъра на сметката на българките.

Кайла Хилсман игра като титуляр 36 минути с коефициент 30, като реализира 7 от 12 стрелби от средна дистанция, 1 от 2 тройки и 6 от 8 наказателни удара.

Българките направиха истински фурор пред родна публика в мачовете си в Пловдив срещу тимовете на Азербейджан и Украйна и заслужено завършиха на първото място в своята група, което им дава право да продължат да се борят за място на Европейското първенство.

Жребият за втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 при жените ще бъде изтеглен на 31 март (вторник) в Швейцария. Тогава представителният ни тим при дамите ще научи своите съперници в следващата фаза на пресявките.

