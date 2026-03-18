Руските фермери викат на помощ армията да се върне от Украйна да ги защити от Путин (ВИДЕА)

Фермери в Новосибирска област са записали послание към руските войници на фронта в Украйна с призив да се върнат в Русия да ги защитават от Владимир Путин. Това казва журналистът и международен анализатор Александър Демченко във видео, публикувано на 18 март в неговия канал в YouTube. "Да, не се шегувам, целият Сибир в момента е на ръба, в Новосибирск е пълен ужас. Жителите призовават руските военни, руския окупатор да се върне и да ги защити от Путин. А хората на Путин, на Медведев им вземат добитъка, затварят фермите, блокират пътищата и унищожават и последното, което имат хората - масово изгаряне на добитъка в цял Сибир. Подобно нещо Русия не е виждала", казва Демченко.

Припомняме, че се множат видеа от Сибир, в които отчаяни хора обясняват как местните власти им конфискуват и колят добитъка под предлог за епидемия от пастьорелоза. Те роптаят, че властите не представят официални документи за заболяването и в много случаи изпращат силите за сигурност, които избиват и изгарят добитъка в отсъствието на стопаните и без да се направят изследвания на животните. На този фон се увеличават подозрения, че има по-сериозна причина, която властите крият. А някои потърпевши подозират, че истинската причина може да е опитът на властите да лишат хората от препитание, за да ги принудят да търсят такова в руската армия.

Според жителка на село Новие Ключи, например, в дома й, когато там не е имало никой, са пристигнали военни от силите за сигурност и са заколили животните в частната ѝ ферма.

Още: Нов жесток метод да станеш войник на Путин: Колят "санитарно" добитъка ти и препитание остава само руската армия (ВИДЕО)

Изземването и унищожаването на добитъка продължава вече поредна седмица, а дотук, според съобщенията, това се случва вече в шест региона на Русия. Последният такъв регион е Чувашия.

Анализаторът Александър Демченко смята, че хората вече не вярват на Путин и неговото правителство и търсят подкрепа в армията. Както и че рано или късно това обществено недоволство ще избухне в бунт, в тотална съпротива срещу властта.

Междувременно шестима фермери от Новосибирск, които са си позволили да протестират срещу произвола на властите, са били глобени за протеста. Дъщерята на единия от тях съобщи в социалните мрежи, че глобите са били в размер до 12 000 рубли и те са успели да ги платят като са събрали дарения.

В същото време депутатът от партията на Путин "Единна Русия" Денис Суботин се извини на фермерите за принудителното клане на добитък "от името на властите на Новосибирска област" във видео, публикувано в телеграм канала му.

"От името на властите на Новосибирска област, ви се извинявам за начина, по който това беше направено. Смятам, че не беше правилно. Ако приемете извиненията ми, ви благодаря; ако не - значи не. Ще направим всичко възможно, за да поправим всички несправедливости, извършени срещу вас. Обещавам ви това от този кабинет" - така звучи извинението на Суботин.

Още: Няма пари за разширение на куп линии на метрото в Москва