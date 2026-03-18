Най-важните новини за деня: 18 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 март 2026 г.

КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ГОРИВАТА НЯМА ДА Е ЗА ВСИЧКИ: СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ С ПОДРОБНОСТИ ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ (ВИДЕО)

Министерски съвет е приел решение, с което предоставя допълнително финансиране на Министерство на труда и социалната политика с цел подкрепа за уязвимите групи чрез програмата за компенсиране на увеличените цени на горивата за физически лица след ескалацията в Близкия изток, стана ясно от съвместен брифинг на социалния министър Хасан Адемов и министъра на финансите Георги Клисурски в Министерски съвет.

МЕСЕЦ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ДЕПУТАТИТЕ РЕШИХА ПОМОЩИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН И КОЛЕДА ДА СА ПОСТОЯННИ

Парламентът окончателно прие въвеждането на регулярни великденски и коледни помощи за по-широк кръг уязвими групи, като промените в законодателството бяха одобрени с почти пълно мнозинство и на две четения в рамките на едно заседание. Законопроектът, внесен от ГЕРБ на 12 март в предизборна обстановка, беше предварително подкрепен и от парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството.

"ИМАШЕ ОПАСНОСТ ДА НЕ СЕ ЯВИМ НА ИЗБОРИТЕ": ИВАЙЛО МИРЧЕВ ЗА СПОРОВЕТЕ И ЛИСТИТЕ В КОАЛИЦИЯТА

Когато гласуваш за ПП-ДБ, гласуваш за по-силния и за този, който може да разбие модела. Това се случва, когато има коалиция и се взимат определени решения. Когато има кутийки, ефектът е това. След като Явор Божанков не получи място в листите на „Продължаваме промяната“, ние го предложихме в нашата листа, но получихме отказ от структурите. За да се яви една партия на избори, трябват подписите на всички съпредседатели. Когато една от тях има възможност да не се подпише, има опасност да не се явиш. Имаше опасност да не се явим на изборите.

ЯВОР БОЖАНКОВ ОСТАНА ЗАД БОРДА, НО РАЗДЕЛЯТ ЛИ СЕ ПП-ДБ: ОТГОВОРЪТ ОТ БОЖИДАР БОЖАНОВ

"Аз не мисля, че беше трудно да се разберем за листите с "Продължаваме промяната". Чак такава драма не мисля, че хората могат да си представят. По отношение на мен в политиката няма значение на кое място си в листата, а колко работа вършиш и как хората го оценяват". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ по казуса с Явор Божанков. Още: "За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК (ВИДЕО)

ПРОКУРАТУРАТА ГЛЕДА "НЕЗАКОННА СЕЧ И ЗАСТРОЯВАНЕ" ОТ ФИРМИ НА УКРАИНЕЦА, СОЧЕН ЗА ТАЕН СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ

Фирми, свързани с украинския инвеститор Олег Невзоров (за когото се твърди, че е таен свидетел на прокуратурата срещу варненския кмет Благомир Коцев - нещо, което самият Невзоров отрича) от т.нар. корпорация КУБ, са извършвали незаконна сеч и незаконно застрояване в 15 поземлени имота във Варна. Съставени са актове и е изпратен сигнал до прокуратурата за преценка по наличие на престъпления, става ясно от думи на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов в заседание на парламента на 6 март.

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА И БОЙКО БОРИСОВ В ЕПИЦЕНТЪРА НА ИЗСЛУШВАНЕ НА ЛАУРА КЬОВЕШИ ПРЕД ЕП (ВИДЕО)

Дисциплинарното производство на Европейската прокуратура срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е стигнало до заключение, че има три случая на "неправомерно поведение". Това разкри европейският главен прокурор Лаура Кьовеши по време на дебат в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, където тя коментира основно годишния доклад на институцията за 2025 г. Въпросите за Георгиева зададе чешкият евродепутат от ЕНП Томаш Здеховски.

“ПЕТРОХАН”, “ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА”, ПЕТЬО ЕВРОТО - КАКВО ПРАВИ ПРОКУРАТУРАТА: ГОВОРИ СЪДИЯ АТАНАСКА ДИШЕВА (ВИДЕО)

Не съм изненадана нито от позицията на прокурорската колегия, нито на членовете на съдийската колегия. Фигурата на смяната на главния прокурор явно може да се случи само ако се даде политическа заявка за това. Не е ясно за обществото какво точно прави Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН": СЕМЕЙСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР МАКУЛЕВ ИЗЛЕЗЕ С ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

Семейството на 15-годишният Александър Макулев, който е една от жертвите в безпрецедентният криминален случай "Петрохан" изпрати отворено писмо до медиите. "В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат Александър, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.", се казва в писмото.

БНР ПОДЛУДИ РУСИЯ С НОВИНА ЗА 90 МЛРД. ЕВРО ЗА УКРАЙНА, ДОКАТО ОРБАН ДИРЕКТНО ИЗНУДВА КИЕВ ЗА РУСКИЯ ПЕТРОЛ ПО "ДРУЖБА" (ВИДЕО)

Истинска игра на тронове в сложна шахматна партия както би се изразил американският президент Доналд Тръмп върви по отношение на уж сигурния заем от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна. Припомняме, че беше одобрено в рамката да участват само държави от ЕС, които искат – Унгария и Словакия казаха, че не искат, но въпреки това унгарският премиер Виктор Обран наложи вето, след като се оказа, че процедурата не може да мине по пистата с квалифицирано мнозинство. Орбан директно показа и направо дори каза, че иска Украйна да възобнови подаването на руски петрол по петролопровода "Дружба" за Унгария – иначе украинският президент Володимир Зеленски (т.е. Украйна) няма да види европейския заем.

НОВИ РАЗВИТИЯ ОКОЛО ВОЙНАТА РУСИЯ-НАТО НА ФОНА НА РУСКИ ИЗМИСЛИЦИ ЗА "СРИВАЩИЯ СЕ" ФРОНТ И МОЩНА УКРАИНСКА АТАКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „разочарован“ от НАТО и намекна, че САЩ биха могли да преосмислят отношенията си с Алианса, включително и възможността за изтегляне. Той заяви това в контекста на войните в Украйна и в Иран - републиканецът изрази недоволство от приноса на съюзниците, като каза, че Щатите са помогнали на НАТО с Украйна, но отбранителният съюз не помогнал на Вашингтон срещу Ислямската република.

ВОЙНАТА В ИРАН Е ПРОБЛЕМ ЗА РУСИЯ: КУЗМАН ИЛИЕВ В СТУДИО ACTUALNO

Тенденция за спад се заформя. Когато се покажат лицата на една фигура, която се разглежда като Месия, спадът е неизбежен. Това заяви в предаването “Студио Actualno” икономистът Кузман Илиев, лидер на “България може”, коментирайки явяването на президента Румен Радев на предстоящите парламентарни избори.

ЗАЩО НИКОЙ НЕ ОТКЛИКВА НА ТРЪМП ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

НАТО не е в кондицията, в която сме свикнали да виждаме тази организация, така, както се присъединихме към нея преди години. Въпросът е, че тук има една лична стилистика на президентът Доналд Тръмп, който иска да проектира сила. И не само лозунгът му е такъв - политика чрез сила, победа чрез сила. Силата е водещ мотив и необходимост.

АРАБСКИТЕ МОНАРХИИ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ПОПАДНАХА В КАПАНА НА ВОЙНАТА

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, нареди поредната военна кампания срещу Иран, той надали е очаквал всички последици от действията си. Подобно на руската "специална военна операция" в Украйна, която продължава вече пета година, войните рядко се развиват според сценария, начертан от своите инициатори.

NEW YORK TIMES: ЕВРОПА Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ И САМА СИ Е ВИНОВНА

"Това е по-лошо от престъпление. Това е груба грешка в преценката." Така реагира един виден френски политик на новината, че Наполеон е екзекутирал херцог от противниковия лагер през 1804 г., пише The New York Times.