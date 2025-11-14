Любопитно:

Огромен скандал в световния бокс! Бивш световен шампион в тежка категория бе хванат с кокаин

Огромен скандал в световния бокс: бившият световен шампион в тежка категория Джоузеф Паркър е дал положителна проба за кокаин в деня на загубата си от Фабио Уордли миналия месец, информира TalkSPORT. Новозеландецът е бил тестван от Доброволната антидопингова агенция (VADA) на 25 октомври, а сега стана ясно, че пробата е положителна, като в организма му е открит метаболитен дериват на кокаин.

Джоузеф Паркър бе световен шампион на WBO в периода 2016 - 2018 г. Той е сред най-големите имена в бокса в тежка категория. В последните години обаче кариерата му не се развива толкова успешно, а преди няколко седмици допусна загуба от Уордли в зала "О2 Arena" в Лондон. Паркър бе нокаутиран в 11-ия рунд и загуби шансове да се бие с безспорния шампион в тежка категория Олександър Усик. 

Положителната проба пък допълнително хвърля сянка върху кариерата на Паркър. Странното е, че в подготовката за този мач Джоузеф Паркър е бил заобиколен от цялото си семейство, като всичко е било наред в тренировките, но изглежда, че е употребил забранено вещество. Предстои да се вземе финално решение за наказанието, което ще бъде наложено на Паркър.  

Въпреки че кокаинът се счита за развлекателен наркотик, а не за вещество, подобряващо спортните постижения, Паркър е изправен пред сериозна санкция. В миналото той бе свързван и с мач срещу Кубрат Пулев, но до такъв така и не се стигна. 

