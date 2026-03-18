Опростени процедури и бърза регистрация: Предлагат единни корпоративни правила за целия ЕС

Европейската комисия (ЕК) представи днес своето предложение за нов единен набор от корпоративни правила за акционерните дружества - EU Inc. Така ЕК поставя основата и отправната точка за т. нар. 28-и режим на ЕС. Той представлява правна рамка на равнище ЕС, която позволява на предприятията да оперират по единен набор от правила във всички държави членки, вместо да се съобразяват с законодателствата на отделните страни, се посочва в комюнике на Комисията.

Компаниите ще бъдат улеснени да дойдат в ЕС

По този начин компаниите ще бъдат улеснени да започнат дейността си, да оперират и да се развиват в рамките на ЕС, като цела е да бъдат насърчени да останат в Европа, а за онези, които са потърсили възможности другаде, да се завърнат в Евросъюза.

Понастоящем за твърде много предприемачи и иновативни компании разширяването на дейността в други страни от ЕС означава навигиране в фрагментираната правна корпоративна среда. Европейските иновативни компании се сблъскват с 27 национални правни системи и над 60 правни форми на дружества. Тази сложност може да забави създаването на компания със седмици или дори месеци, което пречи на растежа и увеличава разходите, посочват от ЕК.

EU Inc. е в основата на отговора на ЕК на тези предизвикателства: под формата на регламент тя предоставя единен хармонизиран набор от корпоративни правила, които компаниите могат да изберат вместо да се справят с множество национални режими, отключвайки истинския потенциал на Единния пазар.

Докладът на Марио Драги, представен през 2024 г., подчерта спешната необходимост от подобряване на конкурентоспособността на ЕС, включително чрез улесняване на разрастването на иновативните компании в Европа. Обявено в политическите насоки на ЕК за периода 2024–2029 г. и в речта на председателя Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, предложението „И Ю Инк.“ цели да намали фрагментацията, да засили конкурентоспособността на ЕС и да отговори на нуждите на иновативните компании, пише още в съобщението на ЕК.

"Европа разполага с таланта, идеите и амбицията да стане най-доброто място за иноватори. Но днес европейските предприемачи, които искат да се разрастват, се сблъскват с 27 правни системи и над 60 национални форми на дружества“, заяви Урсула фон дер Лайен. „Чрез EU Inc. правим значително по-лесно създаването и развитието на бизнес в цяла Европа. Всеки предприемач ще може да регистрира компания в рамките на 48 часа, от всяка точка на ЕС и изцяло онлайн. Тази ключова стъпка е само началото. Нашата цел е ясна: единна Европа – единен пазар - до 2028 г.“, добави тя.

С оглед на ключовото му значение за просперитета на ЕС, ЕК призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат споразумение по предложението „И Ю Инк.“ до края на 2026 г.

Основни характеристики на EU Inc.:

- По-бърза регистрация: предприемачи, учредители и компании ще могат да създадат компания, която е част от режима „И Ю Инк.“ в рамките на 48 часа, за по-малко от 100 евро и без изискване за минимален капитал.

- По-опростени процедури: компаниите ще подават информацията си само веднъж чрез интерфейс на ниво ЕС, свързващ националните търговски регистри. На по-късен етап ще бъде създаден нов централен регистър на ЕС. Компаниите ще получават данъчен и ДДС номер без повторно подаване на документи.

- Изцяло цифрови операции: корпоративните процеси ще бъдат цифрови по подразбиране през целия жизнен цикъл на компанията.

- Подпомагане на основателите да започнат отново по-бързо и по-евтино: Компаниите, които са част от европейската корпоративна рамка“ EU Inc. ще имат достъп до изцяло цифрови процедури по ликвидация. Иновативните стартъпи ще имат достъп до опростени процедури за несъстоятелност, за да се улесни прекратяването на дейността им. Така основателите могат да тестват иновативни идеи и да започнат отначало, ако е необходимо.

- По-добри условия за привличане на инвестиции: с днешното предложение отпадат формалностите, изискващи физическо присъствие, като предоставя цифрови процедури за финансови операции и опростява прехвърлянето на акции.

- По-добри възможности за привличане на таланти: компаниите от рамката EU Inc. ще могат да създават общоевропейски планове за опции върху акции за служители, които ще бъдат обложени с данък върху генерираната печалба едва при продажба. Това е ключов фактор за осигуряване на привлекателност, най-вече за иновативни стартъпи.

- Пълен достъп до Единния пазар: компаниите могат свободно да избират страната членка за регистрация. Предложението включва черен списък със забранени практики, за да се гарантира, че фирмите, които са част от режима на унифицирани правила, се третират по същия начин като всички други национални компании.

- Солидни гаранции срещу злоупотреби: националните трудови и социални закони остават в сила. Те ще се прилагат за компаниите, които са част от EU Inc., по същия начин, по който се прилагат за всяко друга компания съгласно националното дружествено право.

- Гъвкавост при акциите: Компаниите ще имат опции за гъвкав подход, чрез който да създават различни класове акции с вариращи икономически и права на глас. Това може например да помогне на учредителите да защитят бизнеса си от враждебни поглъщания.

В допълнение ЕК подчертава и необходимостта от максимална дигитализация на взаимодействието между компаниите и държавните органи, като предлага също на страните членки създаването на специализирани съдебни органи с правомощия да разглеждат възникнали съдебни спорове сред компаниите, които са част от режима.

Комисията ще проучи допълнително възможността за разрешаване на стопроцентова трансгранична дистанционна работа за иновативни стартъпи и разрастващи се компании в целия Съюз с предстоящия пакет за справедлива мобилност на работната сила.

Предложението за EU Inc. режима ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, като целта е да се постигне споразумение до края на 2026 г.