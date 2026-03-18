Море без брегове: Учени откриха уникална природна аномалия

Учените твърдят, че на Земята има едно море, което не докосва сушата, и това е така, защото няма бряг, пише Earth.com. Мистериозен участък от Атлантическия океан не се поддава на законите на географията и държи ключа към разбирането на климатичните промени на планетата.

Море без брегове: „Плаваща гора“ насред водите

Според изследователи, в Атлантическия океан има участък със спокойни води, заобиколен от бързи течения, разположен на приблизително 590 мили източно от Флорида. Това е Саргасово море. Вместо пясъчни или скалисти брегове, границите му са образувани от четири мощни океански течения: Северноатлантическото, Канарското, Северноекваториалното и Антилското.

Повърхността на това море е покрита със златистокафяви водорасли, наречени саргасум, които дават името на региона. Това не са просто растения, а истински „острови на местообитания“.

Изследователите са преброили над 100 вида безгръбначни, живеещи в тези водорасли. Млади морски костенурки се крият там, акули патрулират, а змиорките хвърлят хайвера си, пътувайки близо 5000 километра от реките на Индиана, за да родят ново поколение.

Климатичният двигател на планетата

Саргасово море функционира като гигантска конвейерна лента. Сезонните температурни колебания, от 18°C ​​​​през зимата до 30°C през лятото, стимулират смесването на водата, което спомага за разпределението на топлината в целия Атлантик и влияе върху времето и на двата континента. Освен това, планктонът тук активно абсорбира въглероден диоксид, като го улавя на морското дъно.

Въпреки уникалността си, „перфектното езеро“ на Жул Верн е застрашено днес. Теченията, които оформят морето, действат като гигантски дренажен канал, засмукващ пластмасови отпадъци. Смята се, че всеки квадратен километър вода съдържа приблизително 200 000 парчета отпадъци.

„Океанът сега е най-топлият от милиони години. Това променя местоположението на валежите“, обяснява Никълъс Бейтс, химик-океанограф в Бермудския институт за океански науки.

От 80-те години на миналия век температурите на морето са се повишили с 1°C, което предотвратява вертикалното смесване на океанските слоеве, лишавайки планктона от хранителни вещества и дълбокото море от кислород.

Комисията за Саргасово море, създадена през 2014 г., призовава за ограничения на корабоплаването в райони с гъст растеж на водорасли и разширяване на защитените зони. Учените подчертават, че загубата на тази „плаваща гора“ ще наруши миграционните пътища на китовете и змиорките, като климатичните последици ще се усетят по цялата планета.

