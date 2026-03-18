Бивш треньор на ЦСКА отсече: Левски няма да е шампион!

Един от бившите треньори на ЦСКА е категоричен, че Левски няма да успее да стане шампион през този сезон. Става въпрос за Александър Станков, който говори в подкаста на „Taralej.bg“. Както е известно, в момента „сините“ водят с 9 точки пред втория във временното класиране Лудогорец. До края на шампионата остават 10 кръга – четири от редовния сезон и още шест от плейофите.

Станков си припомни как преди години ЦСКА е загубил титлата, въпреки че е водил с 8 точки пред втория. Той също така сподели, че не може да познае треньора на Левски Хулио Веласкес във важните мачове. По думите му испанецът е добър наставник, но „прави глупости“ в тези срещи.

Сашо Станков разкритикува Хулио Веласкес

„Да не правим сметки без кръчмар. ЦСКА загуби титлата след преднина от 8 точки. В периода, в който бях треньор на ЦСКА, Левски ни водеха с 9 точки. Победиха ни на „Герена” с „кървавия” гол на Гонзо, но ако ние ги бяхме победили, щяхме да станем шампиони”.

„Най-важното е да се изгради новият стадион „Българска армия”, който ще промени много ситуацията в клуба. Повече привърженици ще идват на трибуните. У нас трябва да обърнем нещата, първо да изградим стадиони и бази, а после да търсим резултати на терена“.

„Не мога да позная Хулио Веласкес в отговорните срещи. В Левски и ЦСКА те трябва да се печелят. Това е задължително. Веласкес е добър треньор, но прави глупости в тези двубои”, сподели Александър Станков.

