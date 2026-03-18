Голям ютубър изкопира български създател на онлайн съдържание (ВИДЕА)

Сингапурският ютубър Sneaky Sushii, известен с хорър и криминално съдържание, наскоро бе въвлечен в спор за прилики с видеата на българския създател Toni Vesdream, базиран в Дания. Видеото на Vesdream "Голям ютубър открадна моята работа?" бързо привлече внимание сред международната YouTube общност и това беше отразено в няколко различни онлайн медии.

Причината за спора е видео на Sneaky Sushii, озаглавено "Този хорър филм беше толкова реален, че хората го съобщиха на полицията…", което според Vesdream силно наподобява неговото собствено видео "Хорър филмът толкова реален, че ФБР го разследва", публикувано месец преди това.

Sneaky Sushii, който е известен публично само като "Джей", е добре познат в Сингапур, с над 700 000 последователи в YouTube, където неговите видеа са събрали милиони гледания.

Vesdream разказва, че за своето видео е прекарал седмици в проучване, четене на книги и дори търсене на информация в японски търсачки.

Интересното е, че българският ютубър не се фокусира върху обвиненията, а върху професионалната етика и важността на правилното признаване на източниците.

Въпреки че посочи приликите, Vesdream подчерта, че не обвинява Sneaky Sushii в кражба на неговото съдържание.

"Първо, аз не притежавам авторските права върху една идея", каза той.

Той призна, че създателите, които разглеждат една и съща тема, естествено ще засегнат подобни аспекти, което според него е "напълно нормално".

"Естествено е, че ще засегнем много от същите точки."

Въпреки това той обясни, че създателите обикновено дават кредит на източниците, когато тяхната работа е силно вдъхновена от друго съдържание. "Винаги се старая да дам правилния кредит на тези източници, които съм използвал за проучването за видеата, било то на екрана, в описанието или като го спомена отново лично.“

Vesdream също признава, че и самият той понякога може да пропусне да даде кредит на източниците си, но винаги се стреми да го прави "с почтеност и искреност".

Макар че открил големи приликите между неговото и видеото на Sneaky Sushii, той подчертава, че няма "лоши чувства" към колегата си и призова зрителите да не изпращат омраза към никого.

Той изрази надеждата си за свят и живот, "в който можем да бъдем заедно, а не един срещу друг, без да правим подлости зад гърба на другия".

Популярният американският ютубър AugustTheDuck също се включи в случая, като публикува видео, в което подробно сравнява двете продукции и подчертава приликите между тях.

За разлика от по-умерения тон на българския създател, той заема по-критична позиция и дори определя ситуацията като една от най-очевидните форми на плагиатство, които е виждал. Именно неговото видео допринася спорът да излезе извън рамките на нишовата аудитория и да достигне до по-широка международна публика, засилвайки медийния отзвук около случая.

След видеото на българския създател много зрители изразиха разочарование от Sneaky Sushii, а други похвалиха Vesdream за неговата грация, такт и професионализъм. Неговата реакция показва как малък, но отдаден създател може да запази уважение и достойнство дори пред голямо име в YouTube.

Извинение и поемане на отговорност

След широкия отзвук и медийното отразяване, Sneaky Sushii се извини лично на Toni Vesdream. Той пое пълната отговорност за липсата на признание на източниците, обеща в бъдеще да дава правилен кредит на използваните материали и изрази искрено съжаление за пропуска си. Vesdream прие извинението му, подчертавайки, че няма лоши чувства и че най-важното е да се учим от грешките си.

Това става ясно от коментарите и публичните изявления на Toni Vesdream, които той публикува под видеото си.

Източници: MS News, The Independent Singapore