Учени: Кинжалът на Тутанкамон е с извънземен произход

Хората през бронзовата епоха не са знаели как да топят желязо, но въпреки това има многобройни примери за железни артефакти от това време, включително известният кинжал на Тутанкамон. Въпреки това, както съобщава IFLScience , учените най-накрая са разрешили тази мистерия, установявайки, че повечето артефакти са направени от метал с извънземен произход.

Кинжалът на Тутанкамон и железните предмети на хората от бронзовата епоха

Метеоритното желязо е често срещано в артефактите от бронзовата епоха. Съкровището от Вилена в Аликанте първоначално е погрешно приписано от археолозите към късната бронзова епоха поради наличието на железен артефакт.

Хората от бронзовата епоха са притежавали железни предмети с извънземен произход, установява проучване. Въпреки че те не са могли да топят желязо, което е изисквало температури от 1538°C, е имало друг източник на желязо - метеоритите.

По този начин, археолозите първоначално погрешно датирали съкровището от Вилена в Аликанте, открито през 1963 г., към късната бронзова епоха (1400-1200 г. пр.н.е.) поради наличието на два железни предмета - малко кухо полукълбо, покрито с ажурно златно листо, вероятно върхът на дръжката на скиптър или меч, и отворена гривна. След анализ на химичния състав обаче, изследователите открили, че той най-добре съответства на желязото, получено от метеорит.

Един от най-известните артефакти с метеоритен произход е кинжалът на Тутанкамон. Има достатъчно доказателства, че древните египтяни са смятали желязото за важно и са го свързвали с небето.

„От началото на 19-та династия (около 1295 г. пр.н.е.) се появява нова йероглифна дума за желязо, буквално превеждана като „желязо от небето“. Защо тази нова дума се е появила в тази форма по това време, не е известно, но по-късно тя започва да се прилага за цялото метално желязо. Очевидно обяснение за внезапната поява на тази дума може да бъде голям сблъсък или метеоритен дъжд“, обяснява Даяна Джонсън, научен сътрудник в катедрата по физически науки в Открития университет.

В същото време, проучване от 2017 г., което анализира съотношението никел-желязо в колекция от артефакти от бронзовата епоха, установи, че метеоритното желязо е норма в артефактите.

„Тези резултати показват, че повечето или дори всички железни артефакти от бронзовата епоха произлизат от метеоритно желязо преди някакъв преходен период, за който се смята, че е настъпил около 1200 г. пр.н.е.“, обясняват изследователите.

