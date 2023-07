От бокс към футбол: Олександър Усик подписа с украински футболен отбор (СНИМКА)

Любопитното е, че Усик вече има минути за отбора на Полися. През миналата година той взе участие в един от приятелските мачове на отбора, влизайки като смяна. През миналия сезон отборът на Полися спечели второто ниво на украинския футбол и сега ще играе в елита на Украйна.

Усик ще носи номер 17, като двете страни се споразумяха за "футболно сътрудничество". Не е ясно каква точно ще бъде ролята на Усик в отбора, тъй като в момента той трябва да се готви и за следващия си мач на боксовия ринг срещу Даниел Дюбоа на 26 август.

Наскоро пък станаха ясни и плановете на Олександър Усик да се кандидатира за президент на Украйна.

