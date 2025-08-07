Легенда в биатлона смени спорта – подписа с шестодивизионен футболен клуб

Войната в Украйна:

07 август 2025, 13:07 часа 591 прочитания 0 коментара
Легендата в биатлона Йоханес Тингнес Бьо взе изненадващо решение да смени спорта. 32-годишният норвежец вече е футболист като дори е подписал договор с клуб в неговата родина. Става въпрос за състезаващия се в шеста дивизия тим ФК Вингер. Това разкри самият Йоханес Тингнес Бьо с пост в социалните мрежи. Той качи снимка, на която се вижда как парафира своя контракт с аматьорския клуб.

Йоханес Тингнес Бьо е емблема на биатлона 

През януари тази година Йоханес Тингнес Бьо обяви, че слага край на професионалната си кариера в биатлона. Той се оттегля от спорта като петкратен олимпийски шампион. Във витрината си норвежката легенда има още 23 титли от Световни първенства по биатлон, както и пет титли от Световната купа. Бьо реши да прекрати кариерата си, за да може да отделя повече време на своето семейство. Норвежецът и съпругата му Хеда имат две деца – син Густав, роден през 2020-та, както и дъщеря София, която се роди през лятото на 2023-та.

Норвежецът ще играе в тима на ФК Вингер 

Йоханес Тингнес Бьо разкри пред норвежките медии, че се вълнува за новото предизвикателство в своя живот. Той сподели, че е играл футбол в местния клуб Стрин преди да се съсредоточи върху кариерата си в биатлона. Легендарният състезател ще играе като полузащитник в състава на ФК Вингер, а първия му мач е днес, 7 август срещу отбора на Келмира. Трансферът на Йоханес Тингнес Бьо е на стойност 80 евро.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Биатлон футбол олимпийски игри Йоханес Тингес Бьо световно първенство по биатлон
