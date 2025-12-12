От щаба на Гасиев направиха спънка на Кубрат непосредствено преди битката за световната титла

Българската боксова звезда Кубрат Пулев получи непредвидена спънка от щаба на Мурат Гасиев непосредствено преди сблъсъка между двамата за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата бе накаран от представители на Гасиев да навие наново бинта на ръката си цели два пъти, а това пък забави загрявката на българския боксьор, тъй като отне време, за да бъде свален бинтът, съобщи bTV.

По протокол Кубрат Пулев и Мурат Гасиев трябва да навиват бинта на ръцете си за боя пред погледа на представител на другия щаб, който да се увери, че всичко е наред. От щаба на руския боксьор имаха претенции, че ръцете на Пулев не са бинтирани правилно и настояха процедурата да започне отначало. Самото бинтиране отнема значително време, като Кубрат трябваше търпеливо да изчака и да започне загрявката си малко по-късно от предвиденото.

По-рано пък Кубрат Пулев видя несправедливост в ръкавиците за битката и дори се усъмни, че Гасиев е получил по-добри ръкавици. Двамата са се разбрали да се състезават с неутрални ръкавици, подготвени от организаторите, но се оказа, че има някаква разлика в чифтовете на боксьорите. Според Пулев, тези на Гасиев са по-добри, а неговите са му малки. Организаторите обаче го увериха, че ръкавиците са еднакви, а разликата е само в цвета.

