Най-важните новини за деня: 12 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 декември 2025 г.

ПАРЛАМЕНТЪТ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Единодушно с 227 гласа "за" Народното събрание прие оставката на правителството, подадена вчера (11 декември) от премиера Росен Желязков. Точката беше добавена допълнително в дневния ред след изричната заръка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. До оставката се стигна след поредните многохилядни протести в София, Пловдив, Варна, Бургас и десетки други градове в целия свят срещу правителството и модела "Борисов-Пеевски".

С КОГО СЛЕД ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА: ДЕНКОВ КАЗА ЗА ГЕРБ, ПЕЕВСКИ И РАДЕВ

"Хората, които излязоха по площадите, свалиха кабинета "Желязков". Има големи лъжи, които се продаваха в последните години - че няма нужда се протестира и че стабилността в България идва от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нестабилността идва от Бойко Борисов и Делян Пеевски". Това заяви пред БНТ бившият премиер и настоя заместник-председател на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков. Още: МВР министър за Борисов: Той е част от модела, предизвикал протестите

КАКВО СЛЕДВА, КОГАТО КАНДИДАТИТЕ ЗА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР СА НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ: ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА С АНАЛИЗ (ВИДЕО)

Това не е победа. Това е първа стъпка от процес, който ще видим как върви. Хората победиха, но дали политиците са на висотата на това гражданско недоволство, тепърва ще видим. Хората победиха, политиците - не са. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът Емилия Милчева, коментирайки оставката на правителството.

ДАДЕ ЛИ БОРИСОВ ГЕРБ НА ПЕЕВСКИ И КАКВО ИДВА СЛЕД ПРОТЕСТА: ГОВОРИ ЕЛИСАВЕТА БЕЛОБРАДОВА (ВИДЕО)

Ние имаме ясна позиция - ние няма да влизаме в никакви колаборации в този парламент. Тъй като абсолютно ни обвиняват във всякакви революции, искам да припомня, че ние поставихме на масата исканията за изваждане на Пеевски - всякак. Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова, коментирайки старта на консултациите при държавния глава Румен Радев в понеделник.

МВР МИНИСТЪР ЗА БОРИСОВ: ТОЙ Е ЧАСТ ОТ МОДЕЛА, ПРЕДИЗВИКАЛ ПРОТЕСТИТЕ

Оставката на кабинета "Желязков" все още нищо не означава, защото въпросът е какво ще се случи. "Политическият хронометър почва да цъка много интензивно и поне според мен на първа пролет ще трябва да избираме нов парламент" - това заяви бившият МВР министър Веселин Вучков, който си тръгна от второто правителство на Бойко Борисов, след като не му беше позволено да реализира реформа на МВР както той я виждаше.

КОГАТО БЮДЖЕТЪТ НЕ Е ПРИЕТ НАВРЕМЕ: ПРОЦЕДУРА И ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Няма нищо необичайно държавата да влезе в нова година без приет бюджет – законът изрично допуска подобна ситуация. В периода 1992–1998 г. забавяне в приемането на бюджета е регистрирано шест пъти, като причините се свързват основно с икономическа и политическа нестабилност в страната, а през последното десетилетие подобна ситуация е възниквала три пъти. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет по повод настоящата политическа ситуация и оставката на правителството на Росен Желязков.

ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ ПРЕПОРЪЧА НОВО ПРЕРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2026

Фискалният съвет на България препоръча да се преработи проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и проекта на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Това се посочва в становище на съвета относно преработения Законопроект за държавния бюджет на България за 2026 година, който бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към парламента по-рано тази седмица.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯСНИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОТО СЛЕД ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорителят на Европейската комисия (ЕК) Балаш Уйвари на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, подчерта говорителят.

ФОН ДЕР ЛАЙЕН ЗАТАПИ ТРЪМП ЗА ИЗБОРИ В УКРАЙНА, ДОКАТО ТОЙ ГОВОРИ ЗА НЯКАКВИ ГАРАНЦИИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще помогне на Украйна с гаранции за сигурност. Ангажиментът на Вашингтон за участие в потенциален мироопазващ или охранителен контингент там остава на дневен ред. Американският държавен глава направи това изявление по време на среща с репортери в Белия дом. Тръмп обясни, че ролята на САЩ включва въздушна подкрепа, разузнаване и други подобни. Той заяви също, че Съединените щати са близо до споразумение както с Украйна, така и с агресора Русия.

ЗАЩО УКРАЙНА НЯМА КАРТИ? ЗАЩОТО САЩ ПОСТОЯННО Й ГИ ВЗЕМА И Й ДАВА ОБВИВКИ ОТ БОНБОНИ

Любимата тема на американския президент Доналд Тръмп са "картите" - имаш ги или ги нямаш. Украйна, според него, "няма карти", така че трябва да приеме всички искания на руснаците. Такава е "прагматичната" логика на Тръмп.

УКРАЙНА Е ГОТОВА ДА ОТСТЪПИ ЗЕМЯ ЗА МИР? СЕРИОЗЕН СПОР ОКОЛО ИЗЯВЛЕНИЯТА НА КИЕВ

Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтеглянето на украинските и руските войски от двете страни на фронтовата линия, твърди френското издание Le Monde. Медията цитира съветника на президентската канцелария Михайло Подоляк, който посочва, че такава стъпка изисква участието на мисии за наблюдение и е възможна само при взаимно изтегляне на войските. По-късно обаче от Киев заявиха, че думите на техния представител са били преиначени.

"СМЪРТТА НА НАТО": СТРАТЕГИЯТА НА ТРЪМП ВОДИ ЕВРОПА КЪМ САМОСТОЯТЕЛНА ОТБРАНА

Новата стратегия за сигурност на САЩ има поне едно достойнство: яснота. След Втората световна война САЩ станаха защитник и гарант за отбраната на Европа, подкрепяйки и ръководейки световния ред и защитавайки западните ценности, пише Le Figaro. Но сега те (ще) си вземат почивка. Само на 2,5 от 29-те страници се препоръчва европейският континент да се върне към своя икономически, „цивилизационен“ и демократичен модел. За Вашингтон Старият свят вече не е нищо повече от пазар на държави, чиито отношения трябва да бъдат култивирани и повлияни, улеснявайки възхода на власт на правителства, чиито позиции са по-съвместими със светогледа и политиките на Тръмп.