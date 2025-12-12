Брутален нокаут от изневиделица свали Кубрат Пулев и му отне световната титла в бокса!

Голямата боксова звезда на България Кубрат Пулев бе нокаутиран от водещия руски боксьор Мурат Гасиев и загуби регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата се боксира равностойно в първите пет рунда на галавечерта BETCITY IBA Pro 13 в Дубай, като в началото дори имаше лек превес, но в шестия рунд Гасиев намери открита брадичката на българина и вкара мощен удар от изневиделица, който доведе до нокаут.

Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев

До нокаута нищо не подсказваше, че срещата може да завърши по този начин. Двамата боксьори показаха равностоен бой, като не предприемаха излишни рискове, но още първата грешка на Пулев се оказа фатална, а Гасиев се възползва, за да направи гениален нокаут и да прати Пулев в несвяст (ВИДЕО). Сега за Мурат Гасиев предстои потенциален двубой срещу младата британска сензация Моузес Итаума, който е задължителен претендент за регулярната титла.

Кобрата записа четвърта загуба на професионалния ринг след пораженията от Владимир Кличко, Антъни Джошуа и Дерек Чисора. Той има 32 победи и 4 загуби в 36 мача. Българинът се пребори за шампионския пояс в края на миналата година, когато победи Махмуд Чар, но сега отстъпи титлата на Гасиев.

ОЩЕ: Първите думи на Кубрат Пулев след загубата

Развой на битката Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

Претендентът Мурат Гасиев излезе първи на ринга под открито небе, а след него се качи и шампионът Кубрат Пулев под обичайните звуци на "Притури се планината". Забеляза се, че по трибуните има и празни места, а присъстващите не бяха толкова много. След това бяха пуснати и химновете на Русия и България в чест на двамата боксьори.

Рунд 1

Битката започна с опознаване между двамата боксьори, като никой не предприемаше излишни рискове. Все пак Кобрата бе малко по-активен, като опита на няколко пъти прави удари и с двете ръце, а освен това показа добро движение с тялото. Гасиев пък стоеше с високо вдигнат гард, за да си подсигури спокойно начало на мача, но Кубрат успя да вкара един удар в тялото му и още едно точно попадение с ляв прав, за да вземе първия рунд.

Рунд 2

Кубрат Пулев продължи по план, като бе по-активен и успя да вкара точно попадение през гарда на Гасиев. В случаите, в които руснакът тръгваше напред, Кобрата умно се отдръпваше. Гасиев опита да отговори на Пулев, но генерално българинът остана една идея по-добър на ринга - и записа втори пореден рунд с леко предимство.

Рунд 3

В началото на рунда Пулев притисна Гасиев към въжетата с ляв прав, а после Кобрата направи няколко маркиращи удара. Руснакът му отговори с няколко удара в тялото, като видимо се стремеше да нанася удари в тази зона. Минута преди края дойде първото по-добро попадение за Гасиев - комбинация от боди шот и кроше в главата на Пулев. Рундът генерално бе равностоен, след като руснакът за пръв път показа по-сериозна активност на ринга.

Рунд 4

Гасиев започна активно четвъртата част, като опита ъперкъти в тялото. Кубрат се придържаше към плана си да се отдръпва при по-сериозни набези на Гасиев. Видя се, че двамата се боксират честно, като Гасиев неволно удари Пулев под пояса и му се извини. Малко след това дойде и може би най-чистото попадение в мача - Гасиев вкара силен удар в главата на Кубрат, но българинът бързо се измъкна. Този рунд отиде по-скоро на сметката на Гасиев, а впечатление направи, че първите четири рунда преминаха без нито един клинч.

Рунд 5

В началото на петия рунд Кобрата направи добра комбинация от ляв-десен, като българинът опита да вдигне темпото. Гасиев му отвърна с успешно кроше в главата. Кубрат продължи да работи с лявата ръка, което изнерви малко Гасиев, който за пръв път си позволи да пуска по-тежки удари в опит да свали Пулев, но без резултат. Руснакът показа разнообразие, като продължи да търси удари в тялото на съперника, а рундът в общи линии бе равностоен.

Рунд 6

В шестия рунд Мурат Гасиев успя да нокаутира Кубрат Пулев от изневиделица. Руснакът намери открита брадичката на Кобрата и веднага нанесе прословутия си мощен удар, за да свали Кобрата на пода. Макар и да прие с усмивка удара, Пулев нямаше шанс да се изправи преди отброяването на 10-те секунди от рефера на мача, а победата бе присъдена на Гасиев.

Murat Gassiev landed a great KO shot against Kubrat Pulev. After 5 Rounds Pulev was out Boxing Gassiev early on.



Then in Round 6 Gassiev detonated a huge left hook, Pulev failed to beat the count and got counted out.



That’s another candidate for KO of the year #PulevGassiev 🥊 pic.twitter.com/GWV958BJem — Hamed (@HamedBoxing) December 12, 2025

Развой на боксовата галавечер BETCITY IBA Pro 13

19:53 часа: Боксовото шоу на галавечерта в Дубай вече започна - със срещата между Вадим Мусаев и Тулани Мбенге. Руснакът унищожи съперника си само за 3 рунда, като показа много силен ляв прав, за да нокаутира Мбенге (ВИДЕО) и да запише 14-та победа в 14 мача при професионалистите и да стане IBO Welterweight шампион. За Мбенге това бе първа загуба след 25 мача. Тепърва предстоят още три големи мача, преди "гвоздея" Пулев - Гасиев.

21:10 часа: Победа на галавечерта в Дубай записа и внукът на легендарния Мохамед Али - Нико Али Уолш, който заслужи уважението на боксовите фенове. Уолш се наложи след единодушно съдийско решение над Жереми Сервада, като това бе четвъртият му мач през 2025-та година. Мачът на Уолш бе предпоследен преди сблъсъка с Кобрата, като остава още един мач преди основното събитие.

21:57 часа: Приключи и последната подгряваща битка преди главното събитие - тази между Макси Хюз и Баходур Усмонов. Двамата си спретнаха равностоен 12-рундов бой, като в крайна сметка съдиите присъдиха победата на Усмонов с минимална разлика. Той остава непобеден на професионалния ринг, записвайки 12-та поредна победа.

22:18 часа: Мурат Гасиев излезе пръв на ринга като претендент за регулярната световна титла на WBA на Кубрат Пулев. След това на ринга се качи и Кубрат Пулев, съпроводен под звуците на "Притури се планината".

Преди галавечерта в Дубай

Кубрат Пулев ще излезе за своя мач номер 36 в професионалната си кариера, като до момента има 32 победи и само 3 загуби. За последно 44-годишният българин се боксира преди година, когато победи Махмуд Чар със съдийско решение и спечели регулярната световна титла на WBA. Така той си спечели и правото да бъде задължителен претендент за супертитлата на WBA, която понастоящем се притежава от Олександър Усик. Преди това обаче Пулев ще трябва да защитава пояса срещу Гасиев, а след това по всяка вероятност и срещу Моузес Итаума, който нарече Кобрата "динозавър".

Мурат Гасиев също има 35 мача на професионалния ринг, но много от тях са в полутежка категория. Той има само две загуби - от Олександър Усик през 2018-та, когато украинецът стана абсолютен шампион в полутежка категория, както и през 2023-та от Ото Валин, който сега даде ценен съвет на Пулев. В деня преди срещата Пулев се притегли 114 кг - с килограм по-лек спрямо личното си тегло за мача с Чар преди година. А Гасиев пък е с 10 кг по-лек, но на обичайното си лично тегло.

Мурат Гасиев е известен с това, че е бърз и притежава силен удар, но пък в тежка категория не е показал особено добър бокс. Той е с 12 години по-млад от Пулев, който пък е много по-опитен. Очакванията на някои фенове и специалисти са за много прегръдки и малко бокс: с повече клинчове, като самият Гасиев не пуска много удари. Едва ли ще се стигне и до нокаут, тъй като и двамата трудно могат да се нокаутират.

Интересното е, че Кубрат Пулев бе пратен в девета глуха срещу Гасиев - поне според букмейкърите, които смятат руснака за фаворит. Не на това мнение е Дерек Чисора, който нанесе една от трите загуби на Кобрата в кариерата му. Той смята, че Пулев ще надделее с опит, като ще гледа двубоя от първите редове в Дубай - заедно с Дионтей Уайлдър, който също ще бъде сред зрителите. Именно Бронзовия бомбардировач се оформя да бъде следващият опонент на Олександър Усик.