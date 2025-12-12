Любопитно:

ВИДЕО: Гениалният нокаут на Гасиев, който прати Кобрата в несвяст

Руснакът Мурат Гасиев защити славата си на нокаутьор, побеждавайки Кубрат Пулев в шестия рунд на техния двубой за регулярната световна титла на WBA. Двамата се боксираха равностойно в първите пет рунда, но при първата чиста възможност Гасиев се възползва и наказа грешка на Кобрата, за да му нанесе безпощадно ляво кроше и да го прати в несвяст.

Как Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев

Кубрат, който бе много дисциплиниран в първите пет рунда, изпусна за момент да даде възможност на Гасиев да го атакува с любимия му удар към брадичката на съперника. И макар да е известен с много здрава брадичка, този път Кобрата не успя да понесе мощния удар на съперника. Гасиев вкара много сила в удара си и намери чисто брадата на Пулев, за да го свали на пода.

Кубрат Пулев се засмя след падането, но на практика нямаше сили да се изправи преди отброяването на 10 секунди от рефера. Така победата бе присъдена на Гасиев, който показа спортсменство през целия мач, а после отиде при Пулев да се увери, че е в добро състояние. А Кобрата заяви веднага след мача, че супер, но призна какво прави разликата в бокса.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
