Пулев веднага след нокаута: Чувствам се супер! Това е боксът, с тия ръкавици няма как

Само няколко минути след като загуби от Мурат Гасиев с нокаут, Кубрат Пулев застана пред камерата на bTV, за да сподели първите си думи за двубоя. Българинът отбеляза, че се чувства супер, но в бокса е така - един удар може да реши всичко. Именно това се и случи - Кобрата се боксира добре в първите пет рунда, но допусна една грешка, която позволи на Гасиев да го свали с нокаут.

"Чувствам се супер, благодаря на хората, които ме подкрепят. Това е боксът, един удар може да реши целия мач. Толкова много удари, все един може да пропусне човек. Трябва да бъдем прецизни. С тия малки ръкавици няма как. Аз се чувствам супер, яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важен е олимпийският принцип - дойдохме, играхме, опитахме", каза Кубрат пред bTV.

Кобрата отказа да се оправдае с ръкавиците и бинтовете

Попитан за проблемите с ръкавиците и бинтовете преди двубоя, Кубрат каза: "Никакво влияние не са оказали ръкавиците и бинтовете". Неговият брат Тервел също отбеляза, че са нормални тези неща с бинтовете преди двубои. И добави: "Допреди удара Кубрат игра перфектно, като професор. За съжаление това е бокс, един удар приключва мача."

"На всички българи искам да благодаря, че ме подкрепиха. Хиляди благодарности за подкрепата", завърши Кобрата, който видимо бе разочарован.

