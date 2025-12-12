Фатален 12-ти декември за Пулев! На същата дата Кобрата отнесе и друг тежък нокаут (ВИДЕО)

Датата 12-ти декември се оказва фатална за Кубрат Пулев. На тази дата Кобрата претърпя нокаут не само от Мурат Гасиев, но и от Антъни Джошуа. На днешната дата преди пет години Ей Джей свали Кубрат с нокаут и му нанесе едва втора загуба в кариерата. Днес Пулев вече има четири поражения - от Владимир Кличко, от Джошуа, от Дерек Чисора и от Гасиев.

Кобрата нокутиран два пъти на 12-ти декември

Две от четирите загуби на Пулев на професионалния ринг дойдоха на 12-ти декември. Интересното е, че Кубрат има още една загуба с нокаут - от Владимир Кличко. Четвъртото поражение от Дерек Чисора дойде след разделено съдийско решение след равностоен 12-рундов двубой, в който имаше сериозни съмнения дали съдиите не удариха рамо на Чисора на домашна земя в Лондон.

Днешният нокаут на Гасиев срещу Пулев дойде буквално от изневиделица (ВИДЕО), като нищо не предвещаваше подобен край на срещата. До шестия рунд Кобрата се би равностойно и дори имаше леко предимство, но първата му грешка бе веднага наказана от руснака, който е прочут със способността си да нокаутира. А по-долу във видеото може да си припомните и нокаута на Джошуа срещу Пулев от 12-ти декември 2020-та:

🗓️ ON THIS DAY in 2020...@AnthonyJoshua knocked Kubrat Pulev out COLD 🥶



Who'd have thought, five years on from then, Pulev would be defending his world title and AJ would be fighting Jake Paul within a week of each other.



Boxing ey 🤣#JoshuaPulev pic.twitter.com/wcAOwTPphz — IFL TV (@IFLTV) December 12, 2025