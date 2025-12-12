Внукът на Мохамед Али подгря мача на Пулев с нещо достойно за уважение

Внукът на легендарния Мохамед Али - Нико Али Уолш, подгряваше битката на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев в боксов сблъсък срещу Джеремия Сервада. Уолш успя да се наложи над Сервада в 6-рундов мач след единодушно съдийско решение. Това, с което внукът на Али си заслужи уважението на боксовите фенове, е фактът, че той се боксира за четвърти път през 2025 година.

Нико Али Уолш записа победа на галавечерта на Пулев в Дубай

Нико Али Уолш доказа, че не се страхува от това да се боксира постоянно, независимо дали печели или губи. За разлика от много други боксьори, които пазят безупречни статистики и подбират внимателно съперниците си, внукът на Мохамед Али не се притеснява да се бие срещу всеки. И сега отново излезе на ринга, за да проведе много оспорван двубой със Сервада, като в крайна сметка взе победата.

Внукът на Мохамед Али изигра четвъртия си мач през 2025 година

Това бе и предпоследният мач преди битката на Пулев срещу Гасиев за регулярната световна титла на WBA. А Уолш имаше честта да се боксира пред някои от най-силните боксьори в последните години, които бяха на трибуните, включително Дионтей Уайлдър, който се очертава да бъде следващия съперник на супершампиона Олександър Усик.

До момента през 2025-та Нико Али Уолш имаше една загуба, едно равенство и една победа. С днешния успех неговата статистика на професионалния ринг става 13 победи, 2 загуби и 1 равенство. Само с две загуби е и съперникът на Пулев - Гасиев, който е отстъпвал на Олександър Усик и на Ото Валин. Кобрата пък има три загуби - от Владимир Кличко, Антъни Джошуа и Дерек Чисора, който също е в залата в Дубай.

Nico Ali Walsh Victorious in Dubai!



Nico Ali Walsh wrapped his 2025 with a Unanimous decision victory over Jeremiah Sserwadda in Dubai. Nico Ali Walsh fought 4 times this year, including the historic Thrilla in Manila 2 event this past October 29.#Powcast #Boxing

Admin… pic.twitter.com/t1by4f8Lfr — Powcast Sports (@POWCASTSPORTS) December 12, 2025