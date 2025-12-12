Любопитно:

Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението

12 декември 2025, 22:55 часа 303 прочитания 0 коментара
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението

Заместник-председателят на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че партията е „чулa хората“ и отрече Делян Пеевски да е бил част от управлението. В предаването „Панорама“ по БНТ той подчерта, че уважава протестиращите. „Уважение на първо място за всички хора, които изразиха позицията си на площадата, защото това е прекрасно в една развита демокрация и това трябва да е знак към всички управляващи“, каза Станислав Балабанов от ИТН. Той добави, че според него управляващите трябва „да признаят грешките си и да намерят възможност да ги поправят“, за да дадат „стимул и посока на този народ да върви напред“.

Още: "Ужасно лицемерие цари на този площад" и "Част от младежите там са си изкарвали пари": ИТН нарушиха мълчанието си

Запитан кое е свалило правителството, Балабанов заяви: „Чухме хората. Чухме хората, чухме много ясно какво поискаха.“ Той обясни, че преди 11 месеца е станало ясно, че трябва да има „правителство на всяка цена“ и че ИТН са имали два избора – да хвърлят държавата на избори или „да платим необходимата политическа цена в името на стабилността“. Според него ИТН са избрали второто.

Още: Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

„Правителството се беше създало от три политически формации. ГЕРБ, „ Има такъв народ“ и БСП. Въпреки всички различия помежду ни. С един подкрепящ елемент - АПС. Когато АПС разбрахме всички на масата, че искат единствено постове и власт в държавата, ние не приехме подхода държавните институции да пазят хора следствени от прокуратурата. Затова спряхме да приемаме тяхната подкрепа и те напуснаха, защото видяха, че нямат политически чадър. Тогава правителството остана три политически формации. Така нареченото правителство на малцинството. И за да изпълни всичките тези необходими неща, влизането на България в еврозоната, в Шенген, политиката по законодателство, търсихме необходимата подкрепа в зала. По много закони, в интерес на истината и по законите по ПВУ, получавахме подкрепа и от ПП-ДБ. И от останали политически формации“, разказа Балабанов.

Още: "Уолстрийт джърнъл": Предсрочните избори могат да променят геополитическия курс на България

„Ясно е, че „ДПС - Ново начало“ подкрепяше редица законопроекти, но разликата между нас и тях е, че господин Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата. Нито в изпълнителната власт, нито в законодателната. И в онези прословути 10 дни преди да падне това правителство, когато имаше спекулации по темата, защо ИТН мълчи и какво се случва, има ли желание "ДПС - Ново начало" да бъде ясно във властта, благодарение на усилията ни и на разговорите между партньорите, направихме, така че ДПС, когато преценява да подкрепя добро законодателство за България, може да го прави единствено в зала. Те не получиха, както знаете, нито председатели на комисии, нито министри. Те не бяха официална част от това управление", обясни още депутатът от ИТН.

Още: Какво следва, когато кандидатите за служебен премиер са на Борисов и Пеевски: Емилия Милчева с анализ (ВИДЕО)

Балабанов показа снимки и направи сравнение с поведението на ПП–ДБ, когато са част от управление с ДПС. „Разликата е, че когато „Продължаваме промяната“ искат да са на власт, искат да са част от тази власт, за тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада, да измият срама си“, коментира Балабанов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Запитан за арогантността и случая с младите лекари, той призна: „Разбира се, че и ние допуснахме грешки по пътя. Говоря в емоционален план… Емоционалният подход го тълкувам като грешки.“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
правителство Росен Желязков Има такъв народ Станислав Балабанов протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес