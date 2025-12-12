Кабинетът подаде оставка:

България и още три страни: Решенията за замразените руски активи трябва да съответстват на международното право

12 декември 2025, 23:47 часа 511 прочитания 0 коментара
България и още три страни: Решенията за замразените руски активи трябва да съответстват на международното право

България, заедно с Белгия, Италия и Малта, представи в Съвета на ЕС обща декларация, в която четирите държави подчертават, че всяко решение относно използването на замразените руски активи трябва да бъде в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че спазването на правната рамка се посочва като ключово условие за легитимността и устойчивостта на подобни мерки.

Още: "Изпращаме ясен сигнал на Кремъл": ЕС замрази окончателно руските активи

В декларацията страните призовават да продължат обсъжданията по алтернативни варианти за предвидима и надеждна финансова подкрепа за Украйна, които да минимизират правните и институционални рискове, допълват още от МВнР.

Още: Няма други да решават вместо нас: Франция за дългосрочното замразяване на руските активи

ЕС днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока. Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти четири години.

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Урсула фон дер Лайен война Украйна санкции Русия замразени руски активи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес