България и още три страни: Решенията за замразените руски активи трябва да съответстват на международното право

България, заедно с Белгия, Италия и Малта, представи в Съвета на ЕС обща декларация, в която четирите държави подчертават, че всяко решение относно използването на замразените руски активи трябва да бъде в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че спазването на правната рамка се посочва като ключово условие за легитимността и устойчивостта на подобни мерки.

Още: "Изпращаме ясен сигнал на Кремъл": ЕС замрази окончателно руските активи

В декларацията страните призовават да продължат обсъжданията по алтернативни варианти за предвидима и надеждна финансова подкрепа за Украйна, които да минимизират правните и институционални рискове, допълват още от МВнР.

Още: Няма други да решават вместо нас: Франция за дългосрочното замразяване на руските активи

ЕС днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока. Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти четири години.

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно