Лъчезар Богданов: Рискът за бюджета ще е липсата на фискална дисциплина

След подадената оставка на кабинета и заявката на Бойко Борисов, че ГЕРБ няма да се занимава повече с бюджета, очаквано решение е внасяне на закон за удължаване на действащия бюджет. Какво означава това и има ли рискове – коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV икономистът Лъчезар Богданов.

Той припомня, че в последните четири години три пъти България е влизала в нова година без приет държавен бюджет. Затова подобен сценарий не е прецедент, а Министерството на финансите вече има рутина при изготвянето на т.нар. удължителен закон.

Още: Фискалният съвет препоръча ново преработване на Бюджет 2026

По общото правило в Закона за публичните финанси държавата може да харчи толкова, колкото е харчила в същия период на предходната година, и то до размера на текущите приходи. Нов дълг може да се поема единствено за погасяване на стар.

По думите на икономиста законът трябва да уточнява какви разходи могат да се правят през първите месеци на следващата година. Това включва: определяне размера на социални плащания и обезщетения, които иначе се фиксират в закона за бюджета и закона за ДОО; решение за прилагането или замразяването на автоматичните механизми за увеличение на разходи; осигуряване на средства, ако тези механизми бъдат активирани. Тези решения трябва да бъдат внесени от Министерския съвет, независимо дали е редовен, в оставка или служебен, и да бъдат приети от Народното събрание.

Още: Икономисти: Огромните държавни разходи са основният проблем на бюджета у нас

Основният риск е липсата на фискална дисциплина. Богданов подчертава, че е важно в удължителния закон да се заложат ограничения, които да предотвратят прекомерно харчене и увеличаване на дефицита. Според него е политически трудно да се приеме нов, пълен бюджет, но в удължителния закон може да се въведат разумни корекции, които да ограничат разходите.

Според Богданов реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите и стабилност в първите месеци на новата година. Европейската комисия е потвърдила, че плановете за въвеждане на еврото от 1 януари остават непроменени. Процесът е задействан по европейските процедури и не е застрашен от политическата ситуация или липсата на приет бюджет, припомни икономистът.

Още: България е одобрена за членство в Европейския стабилизационен механизъм

По думите на Богданов пазарната икономика и конкуренцията в България не позволяват необосновано или масово повишаване на цените. Всеки бизнес, който опита да злоупотреби, ще бъде наказан от потребителите, предупреди той.

Икономистът напомни, че работят и независимите регулатори, като Комисията за защита на конкуренцията, чиято функция не зависи от това дали правителството е редовно, в оставка или служебно.

Още: Когато бюджетът не е приет навреме: Процедура и практика в България