"Кубрат игра перфектно, като професор, но..."

Тервел Пулев, който бе в ъгъла на по-големия си брат Кубрат при загубата от Мурат Гасиев, заяви след мача, че Кобрата е играл "перфектно, като професор" до нокаутиращия удар в мача. И действително бе така: Кобрата започна уверено и дисциплинирано срещата, като имаше превес в първите два рунда, а в следващите три стоеше равностойно, без да позволява на съперника да го застраши сериозно.

В бокса един удар може да приключи мача

Един миг на невнимание в шестия рунд обаче коства всичко на Пулев. Кубрат, който до този момент умно се отдръпваше при всяка по-сериозна атака на Гасиев, този път се разконцентрира и се остави открит за Гасиев. А руснакът само това и чакаше, за да вкара мощно ляво кроше към брадичката на Пулев, а ударът му бе с такава мощност и точност, че Кобрата нямаше шанс да се изправи.

"Допреди удара Кубрат игра перфектно, като професор. За съжаление това е бокс, един удар приключва мача", заяви Тервел Пулев пред камерата на bTV веднага след двубоя. Интересно е дали Пулев е водил по точки след първите пет рунда, тъй като изглеждаше, че има леко предимство пред Гасиев, но в крайна сметка един брутален удар от изневиделица го прати на пода (ВИДЕО).