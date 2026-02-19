Падна 24-годишен световен рекорд в леката атлетика (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Британската звезда в средните бягания в леката атлетика Кийли Ходжкинсън подобри световния рекорд на 800 м в зала с почти една секунда, като постигна феноменалното време 1:54,87 мин. на турнира Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF в Лювен в четвъртък вечер. Действащата олимпийска и европейска шампионка подобри дългогодишния световен рекорд от 1:55,82, поставен от словенката Йоланда Чеплак на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Виена през 2002 г., в деня, в който се роди Ходжкинсън.

Кийли Ходжкинсън счупи световния рекорд на 800 метра в зала

Ходжкинсън показа, че е способна да атакува световния рекорд, след като постигна резултат от 1:56,33 – третият най-бърз резултат в историята на закрито – при дебюта си за сезона в квалификациите на британското първенство на закрито в Бирмингам в събота, без помощта на пейсъри. Сега тя успя да се справи със световния рекорд, който се задържа цели 24 години.

Кийли Ходжкинсън е първата жена в историята, която бяга под 1 минута и 55 секунди на 800 метра в зала. В исторически план само още четири жени са слизали под 1 минута и 57 секунди - Йоланда Чеплак с 1:55.82, Стефани Граф с 1:55.85, Кристине Вахтел с 1:56.40 и Людмила Форманова с 1:56.90, като и четирите резултата са от началото на века.

Преди десетина дни специалистката в бягането на 400 метра Фемке Бол опита дистанцията от 800 метра, като постави национален рекорд на Нидерландия от 1:59.07, но не успя да отговори на по-високите очаквания към нея. Впоследствие тя се оттегли от бягането на две обиколки за сезона.

Иначе следващата голяма цел на Ходжкинсън е Световното първенство по лека атлетика в зала през март. След това вниманието ѝ ще се насочи към летния сезон, който ще достигне своя връх с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август.

Автор: Стефан Йорданов

🌍 WORLD RECORD!



🇬🇧 Keely Hodgkinson bate el récord mundial de 800 metros bajo techo por un segundo en una carrera para la historia en Lievin.



1️⃣:5️⃣4️⃣.8️⃣7️⃣



Elimina el 1:55.82 de 🇸🇮 Jolanda Ceplak, vigente desde 2002. pic.twitter.com/u1bLNr6VHC — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 19, 2026