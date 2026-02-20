Цървена Звезда изненада Лил в Лига Европа, Фиорентина гази в Лигата на конференциите (РЕЗУЛТАТИ)

Днес, на 19 февруари, станахме свидетели на първите мачове от плейофните кръгове от Лига Европа и Лигата на конференциите. Станахме свидетели на немалка изненада, след като сръбския Цървена Звезда победи Лил на френска земя с 1:0. Друг много интересен сблъсък беше този между Фиорентина и полския Ягельоня Бялисток. "Виолетовите" са в зоната на изпадащите в Италия, но на европейската сцена имат възможността да донесат радост на феновете си.

Цървена Звезда победи Лил във Франция

През първото полувреме мачът между Лил и Цървена Звезда вървеше равностойно както във владението на топката, така и в положенията пред двете врати. Сърбите се възползваха в добавенто време преди почивката и откриха резултата чрез Франклин Тебо Учена. През второто полувреме Лил вдигна оборотите и взе превес във владението на топката. Но Цървена звезда показа страхотна компактност и много добра игра в защита. Така резултатът остана 1:0 в полза на сърбите до края на мача и те взеха победа като гост на Лил във Франция.

Фиорентина смаза Ягельоня Бялисток

Фиорентина може и да е в зоната на изпадащите в италианската Серия А, но в евротурнирите "виолетовите" имат големи шансове. В пърия си плейофен мач те взеха безпроблемна победа като гост с 3:0 над полския Ягельоня Бялисток. Фиорентина победи съперника си въпреки че нямаше превъзходство във владението на топката. А впечатление направи голямата им активност пред вратата - цели 11 удара, от които 5 точни, донесоха головете на Раниери в 53-тата минута, Мандрагора в 65-тата.

Резултати от Лига Европа - 19.02.2026 г.

ПАОК 1:2 Селта Виго

Бран 0:1 Болоня

Динамо Загреб 1:3 Генк

Фенербахче 0:3 Нотингам Форест

Лудогорец 2:1 Ференцварош

Панатинайкос 2:2 Виктория Пилзен

Селтик 1:4 Щутгарт

Резултати от Лигата на конференциите - 19.02.2026 г.

КуПС 0:2 Лех Познан

Ноа 1:0 АЗ Алкмар

Сигма Оломоуц 1:1 Лозана

Зрински 1:1 Кристъл Палас

Дрита 2:3 Целие

Шкендия 0:1 Самсунспор

Омония 0:1 Никозия Риека

