Шедьовър доближи прагматичен Лудогорец до следващата фаза на Лига Европа!

Лудогорец постигна изключително ценен успех с 2:1 над Ференцварош в първи плейофен двубой от Лига Европа. На "Хювефарма Арена" Квадво Дуа откри резултата в 23-тата минута. Не след дълго Бамиделе Юсуф възстанови паритета. През втората част Сон реализира много красиво попадение. Вратарят на "орлите" Хендрик Бонман направи няколко ключови спасявания, а гол на Кайо Видал в края бе отменен заради засада.

Лудогорец победи Ференцварош

Срещата стартира спокойно. Гостите гледаха по-смело към противниковата врата, но не създадоха нещо по-опасно. В средата на полувремето възпитаниците на Хьогмо организираха много добро нападение. Те създадоха суматоха в наказателното поле на унгарския тим. Няколко удара бяха блокирани, получиха се рикошети и в крайна сметка топката стигна до Дуа, който вкара за 1:0.

Радостта на "зелените" трая само 4 минути. Фани изведе Юсуф, който се справи с Вердон и преодоля Бонман от малък ъгъл. При попадението вина може да се търси и у Сон, който позволи пасът на Фани да мине прекалено лесно. В края на първата част стражът на Лудогорец два пъти спря противници, излезли очи в очи с него.

След почивката Ференцварош владееше инициативата. Няколко атаки завършиха с удари в аут. В 63-тата минута Бонман пак трябваше да се намесва, за да избие в корнер. Тъкмо когато изгледаше сякаш Лудогорец изпитва трудности, Сон наниза истински шедьовър. Той финтира противник и с левия крак шутира неспасяемо в далечния ъгъл за 2:1. В 81-вата минута изстрел на Юсуф излезе извън целта. В добавеното време гол на Видал бе отменен заради засада.

ОЩЕ: Две големи изненади в Лига на конференциите: Отбори от топ първенствата на Европа се издъниха