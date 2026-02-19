Правителството на Гюров:

Шедьовър доближи прагматичен Лудогорец до следващата фаза на Лига Европа!

19 февруари 2026, 23:57 часа 301 прочитания 0 коментара
Шедьовър доближи прагматичен Лудогорец до следващата фаза на Лига Европа!

Лудогорец постигна изключително ценен успех с 2:1 над Ференцварош в първи плейофен двубой от Лига Европа. На "Хювефарма Арена" Квадво Дуа откри резултата в 23-тата минута. Не след дълго Бамиделе Юсуф възстанови паритета. През втората част Сон реализира много красиво попадение. Вратарят на "орлите" Хендрик Бонман направи няколко ключови спасявания, а гол на Кайо Видал в края бе отменен заради засада.

Лудогорец победи Ференцварош

Срещата стартира спокойно. Гостите гледаха по-смело към противниковата врата, но не създадоха нещо по-опасно. В средата на полувремето възпитаниците на Хьогмо организираха много добро нападение. Те създадоха суматоха в наказателното поле на унгарския тим. Няколко удара бяха блокирани, получиха се рикошети и в крайна сметка топката стигна до Дуа, който вкара за 1:0. 

ВАР-ът на Actualno

Радостта на "зелените" трая само 4 минути. Фани изведе Юсуф, който се справи с Вердон и преодоля Бонман от малък ъгъл. При попадението вина може да се търси и у Сон, който позволи пасът на Фани да мине прекалено лесно. В края на първата част стражът на Лудогорец два пъти спря противници, излезли очи в очи с него.

След почивката Ференцварош владееше инициативата. Няколко атаки завършиха с удари в аут. В 63-тата минута Бонман пак трябваше да се намесва, за да избие в корнер. Тъкмо когато изгледаше сякаш Лудогорец изпитва трудности, Сон наниза истински шедьовър. Той финтира противник и с левия крак шутира неспасяемо в далечния ъгъл за 2:1. В 81-вата минута изстрел на Юсуф излезе извън целта. В добавеното време гол на Видал бе отменен заради засада.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Две големи изненади в Лига на конференциите: Отбори от топ първенствата на Европа се издъниха

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Ференцварош
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес