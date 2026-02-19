Спорт:

Влезе в професионалния спорт на 14, отказа се на 20 и стана водопроводчик, а на 31 дебютира на Олимпийските игри

19 февруари 2026, 17:14 часа 178 прочитания 0 коментара
Влезе в професионалния спорт на 14, отказа се на 20 и стана водопроводчик, а на 31 дебютира на Олимпийските игри

Историята на Мади Шафрик е все по-често срещано явление при големите спортни таланти - онези, които наричаме "дете чудо". Преди дни 31-годишната американската сноубордистка дебютира на олимпийски игри с 15-то място в Милано/Кортина 2026. Днес тя нарича това класиране успех. Но като тинейджър, Мади щеше да разглежда това класиране като провал - под натиска на големите очаквания към нея, които я принудиха да се откаже от спорта още на 20.

Историята на Мади Шафрик

Шафрик е толкова талантлива, че влиза в професионалния спорт още на 14-годишна възраст. Едно дете, което се влюбва в сноуборда и натурално се превръща в страхотна сноубордистка. Постепенно обаче системата я разрушава - и това, което малкото дете обича от сърце, се превръща в нещото, от което се страхува. Мади до такава степен е обзета от тревога в спорта, че на 20-годишна възраст се отказва.

"Аз се оттеглих основно заради изчерпване. Бях дете и тийнейджър, който се опитваше да живее в професионалния свят на възрастните и имаше още много да науча", разказва американката. По-късно Шафрик се потапя в съвсем други сфери на живота. В даден момент дори става водопроводчик, като работи това в продължение на повече от година.

Както много други провалили се феномени, Мади изпитва омраза към спорта си. "Чувствах, че състезанията са разрушили това наистина хубаво нещо, което обичах", споделя сноубордистката. В един момент съдбата я отвежда към това да тренира деца на възраст от 7 до 9 години в местен спортен клуб. Започва да се занимава с това заради безплатна ски карта. Но получава нещо съвсем друго... 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Работата с тези деца ме свърза отново с любовта ми към сноуборда, която беше толкова далечна от състезанията", казва тя. На 30-годишна възраст Мади решава да се върне към състезанията по сноуборд. И макар тревожността все още да се появява в главата ѝ, тя избира да отговори по друг начин. И сила за тази реакция ѝ дава точно работата с деца.  

На 31 години Мади Шафрик влезе за първи път в олимпийския отбор - 11 години след отказването ѝ от спорта и само година след официалното ѝ завръщане. Същото онова момиче, което на 14 години всички ѝ вещаеха бляскаво бъдеще. Но вече с променено мислене - и превъзмогнала огромния натиск на очакванията към нея...

ОЩЕ: Момичето, което чака 12 години за ново олимпийско злато, но не успя да го сподели с нейния баща

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
сноуборд Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес