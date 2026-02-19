"Съвсем различно е да създаваш музика за театър, там няма его": Свилен Ноев в Студио Actualnо (ВИДЕО)

Много е хубаво, защото е съвсем различно. Отново правиш музика, но егото го няма. Между другото, защото голяма част от музиката е инструментал, те искаха някъде да има моя глас, защото той се разпознава по някакъв начин. И тук го има на две-три места и хората го разпознават, интересно им е.

Това разказа фронтменът на "Остава" Свилен Ноев в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата постановка на продуцентска къща "Break a leg" - "С жените за риба".

Емблематичният музикант е автор на музиката в постановката, в която Александър Сано, Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова се впускат в поредица от забавни и напълно неочаквани ситуации по време на риболовен турнир на язовир Доспат.

Митко, Мая, Ники и Ваня въвличат зрителите в битка, не само с рибите и насекомите, но и помежду си. Пиесата разкрива, че под повърхността се крият не една и две „потънали“ тайни, а героите са изправени пред важни житейски избори, които ще определят бъдещето на тяхното приятелство и семейни отношения.

Всичко това се случва на фона на красивата и динамична музика, дело на любимия на публиката Свилен Ноев от група "Остава".

"Имахме основната мелодия, за която си стиснахме ръцете, че е най-хубава за спектакъл и добавихме разработки с подсвиркване, акустична китара, барабани и всякакви неща. Премиерата беше много добра. Много ми се иска да пускат повече от музиката, но все пак това е комедия", каза Ноев.

Автор на новото заглавие е Ангел Калев, а режисьор е Мартин Каров. Сценографията и костюмите са на Ванина Цандева.

Как се създава музика за театър и какво още предстои за Свилен Ноев и "Остава" - вижте в интервюто.