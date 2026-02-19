Войната в Украйна:

Как ще работи новото правителство на България? Анализ на Теодор Славев (ВИДЕО)

19 февруари 2026, 19:30 часа 281 прочитания 0 коментара

Мисля, че този кабинет ще изпълни в основна степен предпоставката за честни избори. Мисля, че кабинетът "Гюров" в по-голяма степен би изпълнил това от двата служебни кабинета на Главчев. Той организираше избори с Калин Стоянов, който е острие на ДПС-Ново начало - спомняте си.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Теодор Славев, коментирайки новия служебен кабинет на България, който положи по-рано днес клетва.

Според Славев втората предпоставка, че този кабинет може да се справи, е фактът, че от първия ден той е атакуван в парламента от досегашните управляващи партии. Аз мисля, че трябва да дадем някакъв кредит на доверие на това правителство по отношение на охрана и превенция на изборите, подчерта политологът.

Славев смята, че отделянето на министър без портфейл за честни избори в лицето на Стоил Цицелков е знак, че трябва да се осигури прозрачност на изборния процес. Славев отбеляза обаче, че това правителство ще прави организация на изборите в правен вакуум, тъй като ветото на президента Йотова срещу Изборния кодекс се бави в парламента.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

