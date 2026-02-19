Спорт:

Лора Христова и Милена Тодорова по ТВ: Кога и къде да ги гледаме в масовия старт на Зимната олимпиада

19 февруари 2026, 12:58 часа 410 прочитания 0 коментара
За олимпийския отбор на България остана един последен старт от Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. Това е масовият старт на жените в биатлона, в който за пръв път в историята страната ни ще има едновременно двама представители. Това са Лора Христова и Милена Тодорова, които се представят невероятно от началото на Игрите. Сега надеждите са, че двете отново ще са в битката за медалите.

Биатлон 12,5 км масов старт за жени: Начален час и ТВ на състезанието в Милано/Кортина 2026

Лора Христова спечели бронзов медал в дисциплината 15 км индивидуално след безгрешна стрелба. Всъщност тя е най-добрата на стрелбището от началото на Игрите - с 69 от 72 точни изстрела. Христова се представи достойно и в спринта, където завърши 11-та, а после пък стана 7-ма в преследването. Тя направи и силен първи пост за женската ни щафета, предавайки трета на втория пост Милена Тодорова.

Лора Христова

Тодорова също се представи на много високо ниво в щафетата, където предаде втора на третия ни пост Мария Здравкова, а впоследствие щафетата ни, в която участва и Валентина Димитрова, завърши 12-та. Голямото разочарование за Милена дойде на спринта, където завърши четвърта - на крачка от медалите. Тя стана и 14-та в преследването. С доброто си представяне Тодорова също си заслужи участие в масовия старт.

В кой ден и в колко часа е състезанието на Лора Христова и Милена Тодорова

Последното участие на българин в масов старт в биатлона бе в Торино 2006, когато Екатерина Дафовска бе сред най-добрите. Сега Лора и Милена също ще имат честта да се състезават с най-добрите биатлонистки на Олимпийските игри. Стартът на масовия старт от 12,5 км за жени е на 21 февруари (събота), като започва в 15:10 часа, а състезанието ще продължи около час.

Милена Тодорова

Коя телевизия ще предава масовия старт за жени с участието на България

Състезанието от Антхолц-Антерселва ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава масовия старт с участието на Лора Христова и Милена Тодорова, е БНТ 1, както и БНТ 3. Информация за представянето на българските състезателки ще откриете и в спортната секция на Actualno.com.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Зимни Олимпийски игри Милена Тодорова Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
