16-годишен вундеркинд постави уникален рекорд в леката атлетика

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

През изминалия уикенд едно 16-годишно момче от Нова Зеландия на име Сам Рут постигна изключителен резултат на дистанцията от 1 миля (1609 метра), пробягвайки разстоянието за невероятните 3:48,88 минути на турнира John Thomas Terrier Classic в Бостън. Той победи редица професионални атлети при мъжете, финиширайки квалификационния кръг като 11-ия най-бърз атлет на 1 миля в цялата история на дистанцията. Той се доближи на 3,74 сек. от световния рекорд на Якоб Ингебригтсен.

16-годишният Сам Рут стана 11-ият най-бърз мъж на 1 миля в историята

Състезанието се проведе на известната с бързината си закрита писта на Бостънския университет. Времето на Рут е най-бързото за миля – на закрито или на открито – изминато някога от атлет под 18 години и е абсолютен рекорд за Нова Зеландия, като по този начин той подобри рекорда на олимпийския шампион Джон Уолкър от 1982 г. (3:49,08). А сред 10-те атлети, които са бягали по-бързо от него на 1 миля, са имена като Ингебригтсен, Юред Нугус, Хобс Кеслър, Йомиф Кеджелча, Кам Майерс, Азедин Хабз, Итън Странд, Хишам Ел Гаруж, Гари Мартин и Джош Кър.

Taking you around BU for two magic laps 🪄🤯



You just witnessed history as Sam Ruthe, at just 16-years-old, runs a 3:48.88 mile at the BU Terrier Classic.#BUTerrierClassic and #CollegeTF coverage presented by @Saucony pic.twitter.com/C5H4caYD0G — FloTrack (@FloTrack) January 31, 2026

Светът на леката атлетика знаеше, че Рут може да направи нещо специално в събота, но малцина биха могли да предвидят толкова зашеметяващо време. Преди седмица Рут постигна 3:53.83 на миля на състезание на открито в Нова Зеландия, което е световен рекорд за 16-годишната възрастова група. А като 15-годишен миналата година, Рут стана най-младият атлет, пробягал миля под 4 минути, когато постигна 3:58.35.

Рут пътува 50 часа до САЩ, а 3 дни по-късно се състезава за пръв път на закрита писта

Рут пробяга първи 200 метра за 28 секунди, а после премина 409 метра за 57,52 и 809 метра за 1:55,55. Три обиколки преди финала Рут застигна лидера в състезанието, а 100 метра преди финала направи и атака за победата, финиширайки пръв с време, което изненада и самия него. "Пристигнах тук преди три дни от Нова Зеландия, така че пътуването ми отне 50 часа", каза Рут. "Знаете, краката ми се чувстваха малко тежки от пътуването. Затова мисля, че мога да бягам още по-бързо. Но съм супер доволен."

Още по-впечатляващо е, че това е първият път, в който Рут бяга на закрита писта. "Струва ми се, че тази писта и теренът направиха нещата много по-лесни", каза Рут, като отбеляза, че в родната му страна няма закрити писти.

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ: Световната атлетика отказа да ратифицира един от най-бруталните рекорди в историята