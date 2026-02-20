Тръмп на първото заседание на Съвета за мир: Досега са дарени 7 млрд. долара за облекчаване на ситуацията в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на днешното първо заседание на своя Съвет за мир, че страните участнички в него са "дарили 7 млрд. долара за фонда за възстановяване на ивицата Газа, който има за цел да възстанови палестинския анклав, след като "Хамас" се разоръжи, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че разоръжаването на бойците на палестинското ислямистко движение "Хамас" и съпътстващото го изтегляне на израелските войски от анклава, размерът на фонда за възстановяване и потокът от хуманитарна помощ за тежко засегнатото от войната население на ивицата Газа са сред основните въпроси, които вероятно ще поставят на изпитание ефективността на Съвета в следващите месеци.

В реч пред представители на 47 държави участнички в Съвета за мир Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 млрд. долара за съвета, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства. Американският президент каза, че страните участнички са събрали 7 млрд. долара като първоначална вноска за възстановяването на ивицата Газа. Сред участващите държави са Казахстан, Азербайджан, Обединените арабски емирства, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт, посочи той.

Тръмп предложи създаването на Съвета за мир през септември миналата година, когато обяви плана си за прекратяване на войната на Израел в ивицата Газа. По-късно Тръмп поясни, че компетенциите на Съвета ще се разширят отвъд Газа, за да включат уреждането и на други конфликти по целия свят.

Тръмп заяви, че Международната футболна федерация (ФИФА) ще събере 75 млн. долара за проекти, свързани с футбола в ивицата Газа, а ООН ще допринесе с 2 млрд. долара за хуманитарна помощ. Тръмп каза също, че Норвегия ще бъде домакин на събитие на Съвета за мир, но Осло поясни, че не се присъединява към Съвета. В Съвета за мир са включени представители на Израел, но не и на Палестина, отбелязва Ройтерс.

Предложението на Тръмп, че Съветът може в крайна сметка да се заеме с предизвикателства извън Газа поражда опасения, че това може да подкопае ролята на ООН като основна платформа за глобална дипломация и разрешаване на конфликти. САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията и да ѝ помогнат да бъде жизнеспособна, заяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир.

"Ще заздравим ООН"

САЩ са най-големият донор на бюджета на ООН, но по време на мандата на Тръмп отказаха да внасят задължителни плащания в редовния бюджет, както и в бюджета за мироопазване и рязко ограничиха доброволното финансиране на агенциите на ООН, които разполагат със собствени бюджети. „Ще заздравим ООН. Ще гарантираме, че съоръженията ѝ са в добро състояние. Те се нуждаят от помощ, ще им помогнем финансово и ще гарантираме, че ООН е жизнеспособна“, заяви Тръмп. „Смятам, че ООН има голям потенциал, наистина голям потенциал. Тя не оправдава този потенциал“, каза още той. Тръмп също така заяви, че скоро ще разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но не съобщи повече подробности.

Американският президент каза още, че САЩ трябва да сключат сериозно споразумение с Иран и заяви, че разговорите с Ислямската република са добри. „Водят се добри разговори. През годините бе доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. Трябва да сключим сериозна сделка, иначе се случват лоши неща“, заяви Тръмп. По думите му перспективите за това трябва да станат ясни в рамките на следващите 10 дни.

Чуждестранни войници в Газа

Тръмп каза още, че няколко държави планират да изпратят хиляди войници, участващи в международните сили, които ще помогнат за поддържането на мира в ивицата Газа. Индонезийският президент Прабово Субианто обяви, че страната му ще изпрати до 8000 войници за тези сили.

Плановете са международните сили да започнат да действат в районите, контролирани от Израел, още преди групировката "Хамас" да се е разоръжила, отбелязва Ройтерс. Международните сили, които ще са ръководени от американски генерал и негов индонезийски заместник, ще започнат да действат в контролирания от Израел град Рафах и ще обучават новите полицейски сили на ивицата Газа, като крайната цел е те да достигнат численост 20 000 войници и да подготвят 12 000 полицаи, уточнява Ройтерс.

Палестинското ислямистко движение "Хамас", опасявайки се от израелски репресии, се колебае да предаде оръжията си като част от плана от 20 точки на Тръмп за Газа, който доведе до крехко споразумение за прекратяване на огъня през октомври миналата година след продължилата две години война в крайбрежния анклав.

Тръмп заяви, че се надява да не е необходимо използването на сила за разоръжаване на "Хамас". Той каза също, че движението е обещало да се разоръжи и "изглежда, че ще го направи, но нека почакаме и ще видим".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че палестинското ислямистко движение "Хамас" ще бъде разоръжено по един или друг начин. "Много скоро "Хамас" ще се изправи пред дилема - да се откаже от оръжията си по лесния начин или да се откаже от оръжията си по трудния начин", посочи Нетаняху.

В Газа говорителят на "Хамас" Хазем Касем каза, че всякакви международни сили трябва да "наблюдават прекратяването на огъня и да попречат на (израелската) окупация да продължи агресията си". Разоръжаването може да бъде обсъдено, заяви той, но без да се ангажира директно с това.

Събитието приличаше на проява от предизборната кампания на Тръмп, с музика от неговия разнороден плейлист, който включваше Елвис Пресли и "Бийч Бойс", отбелязва Ройтерс. Участниците получиха червени бейзболни шапки с логото на Тръмп.

Движението "Хамас", което възобнови управлението си на разрушения палестински анклав, казва, че е готово да предаде властта на подкрепяната от САЩ временна администрация на ивицата Газа, ръководена от палестинеца Али Шаат, но че Израел не е позволил на групата да влезе в Газа. Израел все още не е коментирал тези твърдения.

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов съобщи, че около 2000 палестинци са кандидатствали за работа в полицията в първите часове след стартирането на кампанията за набиране на нови служители.

"Трябва да направим това както трябва. Няма "план Б" за ивицата Газа. "План Б" е да се върнем към войната. Никой тук не иска това", заяви от своя страна държавният секретар на САЩ Марко Рубио.