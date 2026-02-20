Любопитно:

Драма за второто място! Класиране на нациите по медали на Зимните олимпийски игри 2026 (обновява се)

20 февруари 2026, 0:11 часа 30874 прочитания 2 коментара
Драма за второто място! Класиране на нациите по медали на Зимните олимпийски игри 2026 (обновява се)

Италия, и по-специално град Милано и курортът Кортина д'Ампецо, е домакин на XXV-те зимни олимпийски игри. Надпреварата събира 92 нации от цял свят, които ще бъдат представени от 2871 атлети в 116 състезания. В рамките на малко повече от 2 седмици ще бъдат раздадени над 700 медала, като са включени отличия както за индивидуалните състезания, така и за отборните спортове и дисциплини.

Класиране по медали в Милано/Кортина 2026

България също ще се бори за медали, като от много години насам може да се каже, че има реален шанс за отличие - особено в сноуборда, където Тервел Замфиров, Радослав Янков, Малена Замфирова и Александър Кръшняк показаха през сезона, че могат да се конкурират с най-добрите сноубордисти в света. Разбира се, надежди има и към Алберт Попов в алпийските ски, Владимир Зографски в ски скоковете, както и към Милена Тодорова в биатлона.

Класиране по медали на Зимните олимпийски игри 2026

Страната ни има само шест медала от зимни олимпийски игри, като само един е златен - този на Екатерина Дафовска от Нагано 1998. Иначе последното олимпийско отличие на България от Зимна олимпиада е на Евгения Раданова от Торино 2006. 20 години по-късно българският олимпийски отбор ще опита да се пребори за ново отличие, и пак на италианска земя, но с друг център.

Actualno.com ще проследи в реално време класирането на нациите по медали на Зимните олимпийски игри. Трябва да се отбележи, че на олимпийски игри с най-голяма тежест се разглежда златният медал, след това среброто, а накрая - бронзът, като общият брой медали не е водещ в подреждането. Това означава, че ако дадена нация има повече на брой олимпийски титли от друга, тя ще бъде пред нея в класирането, дори и да има по-малък общ брой медали. Ето как изглежда пълното класиране до момента:

Пълна класация на нациите на Зимните олимпийски игри 2026

  1. Норвегия - 34 медала (злато - 16; сребро - 8; бронз - 10)
  2. САЩ - 27 медала (злато - 9; сребро - 12; бронз - 6)
  3. Италия - 26 медала (злато - 9; сребро - 5; бронз - 12)
  4. Франция - 19 медала (злато - 6; сребро - 8; бронз - 5)
  5. Нидерландия - 16 медала (злато - 6; сребро - 7; бронз - 3)
  6. Швеция - 15 медала (злато - 6; сребро - 6; бронз - 3)
  7. Швейцария - 14 медала (злато - 6; сребро - 4; бронз - 4)
  8. Германия - 21 медала (злато - 5; сребро - 8; бронз - 8)
  9. Австрия - 18 медала (злато - 5; сребро - 8; бронз - 5)
  10. Япония - 24 медала (злато - 5; сребро - 7; бронз - 12)
  11. Канада - 15 медала (злато - 4; сребро - 5; бронз - 6)
  12. Китай - 10 медала (злато - 3; сребро - 3; бронз - 4)
  13. Австралия - 6 медала (злато - 3; сребро - 2; бронз - 1)
  14. Великобритания - 3 медала (злато - 3; сребро - 0; бронз - 0)
  15. Корея - 7 медала (злато - 2; сребро - 2; бронз - 3)
  16. Чехия - 4 медала (злато - 2; сребро - 2; бронз - 0)
  17. Словения - 4 медала (злато - 2; сребро - 1; бронз - 1)
  18. Испания - 2 медала (злато - 1; сребро - 0; бронз - 1)
  19. Бразилия - 1 медал (злато - 1; сребро - 0; бронз - 0)
  20. Казахстан - 1 медал (злато - 1; сребро - 0; бронз - 0)
  21. Полша - 4 медала (злато - 0; сребро - 3; бронз - 1)
  22. Нова Зеландия - 3 медала (злато - 0; сребро - 2; бронз - 1)
  23. Финландия - 5 медала (злато - 0; сребро - 1; бронз - 4)
  24. Латвия - 2 медала (злато - 0; сребро - 1; бронз - 1)
  25. Грузия - 1 медал (злато - 0; сребро - 1; бронз - 0)
  26. България - 2 медала (злато - 0; сребро - 0; бронз - 2)
  27. Белгия - 1 медал (злато - 0; сребро - 0; бронз - 1)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес