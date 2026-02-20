Хьогмо е здраво стъпил на земята: Победихме благодарение на силната воля на играчите

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след успеха на "орлте" над Ференцварош в първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа.

"Мисля, че имахме проблеми в последната част на първото полувреме. Пресата ни не беше добра. През второто полувремето се пренастроихме. Започнахме да контролираме нещата в дефанзивен план и бяхме опасни на контраатака. Показахме смелост, печелихме дуелите и след това мачът започна да се променя. Спечелихме благодаение на силната воля на играчите. Показахме смелост", заяви Хьогмо след победата на Лудогорец над Ференцварош

„Квадво Дуа се завръща към старата си форма. Гладен е за голове. Има страхотен удар и му трябват малко шансове, за да вкара. Много е хубаво за него, че се разписа в такъв мач“, завърши треньорът на Лудогорец.

„Рядко се случва толкова красиво, но имах късмета да го вкарам днес. Много съм доволен заради гола и победата. Мачът беше много равностоен и се реши от един такъв гол. Имахме късмета, че вкарахме този гол и да победим. Все още нищо не е решено, има реванш“, заяви авторът на шедьовъра Сон.