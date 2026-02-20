Лайфстайл:

Усмихнат до уши и с шапка на САЩ: Президентът на ФИФА гостува на първата среща на Съвета за мир на Тръмп

20 февруари 2026, 0:29 часа 444 прочитания 0 коментара
Президентът на световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино присъства на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. Швейцарецът бе уловен от камерите в добро настроение и с емблематичната червена шапка с надпис "USA". Видеото набра популярност в социалните мрежи. От срещата стана ясно, че ще се отделят 75 милиона долара за футболни проекти в Газа.

Инфантино и Тръмп отново един до друг

Отстрани на червената шапка се виждаха числата 45-47, препратка към двата мандата на Тръмп като президент. Президентът на ФИФА сложи шапката за кратко, но предизвика реакция в социалните мрежи заради политическото послание на шапката. „Всички трябва да подкрепят мира“, каза Джани Инфантино във Вашингтон, добавяйки, че ФИФА също иска да помогне.

В рекламно видео, представено от Инфантино, футболната централа очерта планове за изграждане на игрища и стадион за до 25 000 зрители в ивицата Газа. Припомняме, че на жребия за Световното първенство във Вашингтон в началото на декември 2025 г. Инфантино връчи на Тръмп новооснована награда за мир на ФИФА, което предизвика много полемики.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Доналд Тръмп ФИФА Джани Инфантино Съвет за мир
