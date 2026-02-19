Спорт:

Момичето, което чака 12 години за ново олимпийско злато, но не успя да го сподели с нейния баща

19 февруари 2026, 12:39 часа 545 прочитания 0 коментара
Момичето, което чака 12 години за ново олимпийско злато, но не успя да го сподели с нейния баща

12 години по-късно: легендарната Микаела Шифрин отново стана олимпийска шампионка! Този път обаче цената на олимпийското злато имаше друга стойност. Този медал бе за един специален човек, който физически вече не е до нея - нейният баща Джеф. Тя посвети отличието от Милано/Кортина 2026 именно на него - човек, който ѝ е бил опора през целия съзнателен живот, а и има пряка вина тя да се превърне в най-титулуваната състезателка в Световната купа в историята.

Микаела Шифрин отново стъпи на олимпийския връх - 12 години след дебютното злато

Шифрин се качи на олимпийския връх за пръв път на 18-годишна възраст на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Тя се размина с олимпийското злато в Пьонгчанг 2018 и Пекин 2022, но дочака своя момент в Милано/Кортина 2026. Разликата между Сочи и Милано/Кортина е, че този път, докато бе в прегръдките на майка си и треньорите си, Шифрин усещаше липсата на нейния баща.

"Това е за баща ми, който не можа да види този момент. Това беше моментът, за който бях мечтала. Също така много се страхувах от този момент. Всичко, което правиш в живота, след като загубиш някого, когото обичаш, е като ново преживяване. Сякаш се раждаш отново и все още имам толкова много моменти, в които се съпротивлявам на това. Не искам да живея без баща си и може би днес за първи път успях да приема тази реалност", заяви Шифрин.

Още: Защо Норвегия доминира на Зимната олимпиада и не само: "Тайната" е в различен подход към децата

Микаела Шифрин

Рекордните 108 победи за Световната купа, но една "невидима травма"

Шифрин прекара почти година далеч от спорта след загубата на нейния баща - нещо, което определя като "невидима травма". Тя говори открито за борбата си с психичното здраве. И изглежда, че успя да я спечели, след като на 30-годишна възраст отново успя да стигне олимпийския връх. Тя е и седемкратна световна шампионка, като успя да издържи на големия натиск, че е фаворит, за да спечели така бленуваното второ олимпийско злато.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Нейните 108 победи в състезания за Световната купа я правят най-успешната алпийска скиорка в света, а освен това тя е стъпвала на подиума още 58 пъти и е печелила общата титла пет пъти. Шифрин обаче дълго бе преследвана от етикета "неспособна да се представи на голямата сцена" - заради неуспешните ѝ опити да постигне победа на олимпийски игри в предходните две издания.

Още: Къде е България? 5-те държави, които дават умопомрачителни олимпийски премии

Микаела Шифрин

С години Шифрин не може да се примири със загубата на нейния баща

В годините назад Шифрин се бореше да се примири със загубата на баща си, като страдаше от проблеми с паметта. Въпреки че тази година тя се радва на изключително успешен сезон, оставаха въпроси дали ще може да се върне на върха на олимпийския подиум. Тя призна и друго: "Преди втория манш се опитах да подремна и започнах да плача, докато мислех за баща ми."

"Мисля, че част от моето преживяване на скръбта беше предизвикателно, защото не изпитвам това, за което много хора говорят – тази дълбока духовна връзка с любимия човек. Хората говорят за усещането за присъствие, а аз не съм го изпитвала по този начин. Мисля за баща си през цялото време. Чувствам се свързана с него в мислите си и когато говоря за него.

Понякога съм изпитвала и негодувание към хората, които чувстват този човек и казват: "Те са тук с мен и ме превеждат през този ден". А аз си мисля: къде? Защо вие можете да чувствате това? Защо не може да бъде по-лесно? Днес беше като че ли просто мога да говоря с него и може би той не е длъжен да отговаря конкретно. Което е трудно, но го приемам".

Още: Направи олимпийския си дебют в ски бягането, а по-късно завоюва медал за България в биатлона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес