Треньорът на Ференцварош се закани: Нищо не е приключило! Това е само първата част

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн бе категоричен, че нищо не е приключило за неговия тим в плейофа срещу Лудогорец за влизане в елиминациите на Лига Европа. Унгарците загубиха първата среща в Разград с 1:2, но Кийн е уверен, че неговият тим ще покаже реакция в реванша в Будапеща. Той вярва, че Ференцварош е играл по-добре, но не е успял да постигне резултат заради два леки гола.

Роби Кийн припомни, че предстои реванш в Будапеща

"Нищо не е приключило! Това е само първата част. Да си извън вкъщи и да имаш толкова възможности...", заяви Кийн. Той отбеляза, че и двата гола на Лудогорец е можело да бъдат избегнати, като неговите футболисти са позволили на съперника да стигнат много лесно до наказателното им поле.

Кийн бе попитан и дали е бил изненадан по някакъв начин от Лудогорец, тъй като е имало няколко промени в състава на "орлите" от последния мач с Ференцварош. "Не бях изненадан от състава на Лудогорец. Играхме добре, но загубихме мача", каза Кийн, като отново акцентира на това, че неговият тим е създал много положения за гостуващ отбор.

