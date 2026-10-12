Прекият конкурент на Никола Цолов намери място във Формула 1 още през следващия сезон

Основният опонент на Никола Цолов във Формула 2 Рафаел Камара е близо до дебют във Формула 1 през 2027 г. Според информация на RacingNews365 отборът на Хаас е постигнал споразумение с Ферари за привличането на бразилския пилот, който в момента оглавява класирането във Формула 2. Очаква се той да замени Естебан Окон в американския тим. Камара и Цолов са разделени от само седем точки в генералното класиране.

Рафа Камара впечатли ръководството на Хаас по време на тестовете

Очаква се французинът Естебан Окон да напусне Хаас след края на настоящия сезон, а неговото място да бъде заето от Камара. Бразилецът е част от академията за млади пилоти на Ферари и по всяка вероятност ще се присъедини към Формула 1 като съотборник на Оливър Беарман. Макар договорът на Беарман за следващия сезон все още да не е официално потвърден, очакванията са британецът да остане в американския отбор.

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Камара е сред основните кандидати за мястото от няколко месеца. Сред конкурентите му за позицията бяха Джак Дуън и Рио Хиракава. Като и тримата получиха възможност да покажат качествата си по време на тестове със състезателен болид от предходен сезон. Според информацията Камара и Дуън са оставили най-силно впечатление, но по време на уикенда за Гран При на Сингапур ръководството на Хаас е предпочело бразилеца. Очаква се официалното обявяване да последва в близките дни.

Развитието около Камара привлича внимание у нас заради оспорваната битка за титлата във Формула 2. Бразилецът е начело в генералното класиране с 207 точки, докато българския лъв Никола Цолов заема второто място с 200. Пилотът на Кампос Рейсинг продължава да преследва шампионския трофей и заветното място във Формула 1. Цолов, който е част от програмата за млади пилоти на Ред Бул, вече има шест победи през сезона и се утвърди сред водещите претенденти за титлата.

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