Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще стартира от първа позиция в основната надпревара за Гран При на Катар във Формула 1. Британецът даде най-бързо време на пистата "Лусайл", побеждавайки съотборника си и нов световен шампион Кими Антонели с 0,128 секунди. Италианецът пък не остана никак доволен от решението на "сребърните стрели" да го пуснат първи на пистата за финалната обиколка от квалификацията. Той заяви по радиото: "Трябва да поговорим за това, защото ако те помоля за нещо, моля те, направи го. Не ми пука." Миналогодишният първенец Ландо Норис се нареди на трета позиция за неделния старт.

Ръсел грабна полпозишън на "Лусайл"

Оскар Пиастри от Макларън даде четвърто по сила време. След него се нареди Исак Хаджар, който успя да запише по-добър резултат от Макс Верстапен. Следват Шарл Льоклер от Ферари и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс, който успя да изпревари Люис Хамилтън в последния момент. Последното място в Топ 10 бе за Лиам Лоусън. От втората част на квалификацията отпаднаха Оливър Беърман, Пиер Гасли, Габриел Бортолето, Франко Колапинто, Рафаел Камара и Нико Хюлкенберг.

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В последните редици на стартовата решетка в неделя, 29 ноември, ще се наредят съответно Карлос Сайнц и Алекс Албон от Уилямс, дуото на Астон Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл, Валтери Ботас и Серхио Перес. Основното състезание на пистата "Лусайл" в Катар ще започне в 18:00 часа българско време. Каналът, който ще излъчи надпреварата на живо, е Diema Sport 3.

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