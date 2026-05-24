Рико Верхувен поиска реванш, но Усик вече има друг кандидат за титлата му на WBC

Треньорът на Рико Верхувен - Питър Фюри, призова Олександър Усик да приеме реванш след оспорваната им битка за титлата в тежка категория на WBC, която приключи със спорно решение. Нидерландецът, който бе явен аутсайдер преди мача, показа забележително представяне срещу обединения шампион в тежка категория на бокса Усик пред пирамидите в Гиза. Докато Верхувен беше на път да поднесе изненадата на вечерта с резултати 95-95, 95-95 и 96-94 след 10-ия рунд, победата бе отсъдена в полза на Усик един рунд по-късно.

Треньорът на Верхувен иска реванш от Усик

Усик разтърси своя опонент с мощен ъпрекът в 11-ия рунг и го прати на земята. Верхувен обаче успя да се изправи преди реферът да отброи до десет. Последваха поредица от удари на украинеца, които в крайна сметка му донесоха успеха, след като съдята прекрати мача и обяви Усик за шампион. Изненадващо, това прекратяване се случи само секунда преди края на рунда. Това предизвика сериозни спорове в боксовия свят, който вече чака реванш между двете легенди на техните спортове.

Макар да призна, че Верхувен може би не е имал голям шанс да спечели мача, Фюри заяви, че според него прекратяването е било прибързано и иска да види своя състезател да получи още един шанс: "Мисля, че спирането беше преждевременно, но в крайна сметка Верхувен беше изморен, беше изтощен, това беше 11-ият рунд. Можеше ли да издържи до 12-ия? Вероятно не. Но спирането беше преждевременно", каза Фюри пред DAZN. "За мен е важно уважението. Уважавай противника си. Не ми харесват всички тези шамари. Усик спечели, поздравявам го от сърце, но мисля, че трябва да има реванш. Олександър сигурно също ще поиска, защото ще си каже, че Верхувен заслужава още един шанс."

Първи думи на Верхувен след мача:

Веднага след мача Верхувен също каза, че спирането е дошло твърде рано и иска реванш: "Бих искал реванш с Усик, но това не зависи от мен. Боксът има своите правила, а аз вече веднъж прескочих реда. Не знам как ще се развият нещата. Изключително благодарен съм за възможността, че Усик прие този мач. Беше невероятна чест да споделя ринга с Усик. Все пак е изключително разочароващо. Реферът трябваше да ми позволи да падна с чест. Каквото такова. Разбира се, че бях шокиран, когато реферът се намеси, за да го спре. Мислех, че сме доста равни по точки, поне така ми се струваше. Дадох всичко от себе си и направих най-доброто, на което съм способен, но просто не беше достатъчно."

Усик бе предизвикан след края на мача

Освен Верхувен, на ринга след мача беше и германският шампион тежка категория Агит Кабайел, който предизвика Усик. Кабайел е задължителният претендент за титлата на WBC и беше принуден да изчака своя ред, докато украинецът се бореше с Верхувен. Сега обаче той е готов да се качи на ринга, за да покаже на какво е способен.

