Антъни Джошуа преживя кошмар, но "се събуди" и нокаутира албанец по бързата процедура

Бившият двукратен шампион в тежка категория Антъни Джошуа постигна много драматична победа над албанеца Кристиан Пренга! Британецът преживя трудни първи минути на боксовия двубой в Джеда, като падна на ринга два пъти. Въпреки това, Пренга беше разгромен от десните удари на Ей Джей във втория рунд. По този начин Джошуа запази възможността за провеждането на дългоочакван сблъсък с Тайсън Фюри, който ден по-рано победи поляка Мариуш Вах.

Джошуа успя да се съвземе от два нокдауна

Ситуацията беше много несигурна, тъй като Джошуа беше пратен в нокдаун още в първите 20 секунди след жесток ъперкът, както и в края на първия рунд. Изглеждаше, че мечтаният изцяло британски сблъсък се изплъзва от ръцете му, а албанският специалист по нокаути може да до постигне сензационна победа. Но Джошуа показа защо е бивш двукратен шампион в тежка категория, като се върна в мача през втория рунд и изпрати Пренга на пода с опустошителен десен удар след 2:43 минути.

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Статистиката на Пренга изглеждаше впечатляваща и въпреки че в биографията му нямаше големи имена, той заплашваше със сензационен резултат - такъв, който би могъл да разбие надеждите за мач между Джошуа и Фюри. Това беше преди британецът да регистрира 30-ата си победа в 34 мача и втора поредна, след като миналата година победи Джейк Пол седмици преди автомобилната катастрофа. В инцидента загинаха някои от най-близките хора от щаба на британеца. Той посвети успеха си над Пренга именно на тях.

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