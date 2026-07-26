Никола Цолов извлече максимума в Гран При на Унгария, съотборникът му триумфира на "Хунгароринг"

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов записа поредно престижно класиране във Формула 2. Родният пилот финишира на 7-а позиция в Гран При на Унгария. Състезанието бе трудно за Цолов, който трябваше да стартира извън Топ 10 след наказание. Той все пак извлече максимума и запази лидерството си в класирането. С победата на "Хунгароринг" се поздрави съотборника му в редиците на Кампос Рейсинг - Ноел Леон. Куш Майни финишира втори, а последното място на подиума бе за Рафаел Камара.

Никола Цолов седми в Унгария

Българинът потегли от 12-а позиция със средни по твърдост гуми, след като бе наказан с пет места заради съботния инцидент в спринта. Той успя да изпревари Джон Бенет в първата обиколка, но се стигна до лек сблъсък между двамата и Мартиниус Стеншорн. Стеншорн пострада най-много, като се свлече до последната позиция. От рейсконтрола разследваха случая, но решиха, че няма основание за наказание. В началото на седмия тур Българският лъв изпревари Вероне за 10-о място, а веднага след това и Себастиан Монтоя.

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В 21-ия тур поредица от спирания в бокса изведоха Цолов на четвъртата позиция, след като отборът му заложи на обратна стратегия спрямо повечето пилоти в челото. Три обиколки по-късно той беше извикан в бокса и излезе девети. Малко по-късно Цолов изпревари преследвача си в битката за титлата Габриеле Мини. В края на надпреварата българският пилот успя да се справи и с Джошуа Дюрксен за седмата позиция. Той притисна и Дино Беганович в последната обиколка, но не успя да го настигне.

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