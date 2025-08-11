Войната в Украйна:

"Той заслужава титулярно място във Формула 1": Тото Волф загатна за голямо завръщане на 2-кратен вицешампион

Шефът на Мерцедес Тото Волф застана зад Валтери Ботас, прогнозирайки, че ще се отвори врата за резервния пилот на отбора, който да се завърне на пълен работен ден на стартовата решетка във Формула 1 през 2026 г. Финландецът се състезаваше за Мерцедес между 2017 и 2021 г., като партнираше на Люис Хамилтън по време на една от най-доминиращите епохи в историята на спорт. Но след три сезона с Алфа Ромео/Заубер, договорът му не беше подновен, което доведе до завръщането му в Бракли през 2025 г. като резервен пилот.

Волф загатна за завръщане на Ботас

Волф ясно заяви, че е развълнуван от присъствието на Ботас в отбора на Мерцедес, но вярва, че 10-кратният победител в Гран При трябва да се състезава отново. "Валтери е част от семейството на Мерцедес от много дълго време", каза Волф в ревюто на Мерцедес в средата на сезона в YouTube. "Той е пилот, който веднага ще е с темпото на другите, ако някой от нашите титуляри има проблем. Страхотно е да знаем, че имаме най-бързия резервен пилот. Ясно е, че Валтери заслужава титулярно място. Надявам се, че тази врата пред него ще се отвори. Следете тази тема."

Ботас е спряган за Кадилак

Ботас е свързван от месеци с участието на Кадилак във Формула 1 през 2026 г. и се смята за водещ кандидат да оглави дебюта на американския производител. С очакването Кадилак да обяви поне един пилот през следващите седмици, публичният вот на доверие на Волф може да се окаже решаващ в стремежа на Ботас да се присъедини отново към стартовата решетка на Формула 1. За местата в американския тим са спрягани още Мик Шумахер и Серхио Перес.

Дария Александрова
