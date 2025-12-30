Националите по борба - на лагер от 5 януари, федерацията покани и бойкотиращите

Българската федерация по борба излезе с официално съобщение на своя сайт във връзка с подготовката на родните национали. Нашите състезатели ще започнат първите си лагери за новия сезон без особена почивка - веднага след края на новогодишните празници. Свободният стил и жените ще бъдат на подготовка в Белмекен от 5 януари, а класическият стил ще тренира в зала "Диана" в столицата.

Лагерите на българските борци

"За сбора са поканени всичките ни най-добри състезатели, включително и тези, които през изминаващия сезон отказаха да се подготвят централизирано", пишат от федерацията. Въпросните борци са от класическия стил на ЦСКА, които искат да се подготвят с треньора си Сослан Фарниев.

"След държавния личен шампионат през месец януари ще бъдат определени разширените състави, които ще се подготвят за европейското първенство в Тирана (Албания) през април, както и критериите за участие на шампионата", добавят от федерацията.

Държавното лично първенство през 2026 ще бъде с нов формат. За първи път схватките ще са на едно място за всички възрасти. Надпреварата е от 20 до 25 януари в Сливен и ще започне със срещи при мъжете и жените в свободния стил, следват класиците. Следващите два дни са за момчетата и в двата стила, а в последните два дни са кадетите. Международният календар ще стартира с традиционния турнир "Яшар Догу" в Анталия, в който също се очаква да има българско участие.

