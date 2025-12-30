Стефанова и Салимова с много силно представяне на Световното по блиц! И двете са в топ 11

Антоанета Стефанова завърши на шесто място при жените, а Нургюл Салимова на 11-о на Световното първенство по блиц шахмат в Доха, Катар. Двете българки играха изключително силно в двата състезателни дни на турнира. Единствено спортното щастие ги раздели от място сред първите четири, които след директни елиминации излъчиха и новата шампионка, пишат колегите от БТА. №1 за трети път стана Бибисара Асаубайева.

Стефанова - шеста, Салимова - 11-а

Гросмайстор Стефанова, която прекара целия 15-кръгов турнир сред първите десет в класирането, приключи с 10,5 точки и бе единствената с такъв актив. Първите пет преди нея завършиха с по 11 точки, като в последния кръг българката имаше възможност да свали от върха двукратната световна шампионка в блица Бибисара Асаубайева от Казахстан, но не успя да реализира по-добра позиция с белите фигури и двете приключиха реми.

Салимова пък завърши с 10 точки, с които раздели местата от седмо до 15-о. По допълнителни показатели тя е 11-а. Бившата финалистка в турнира за Световната купа прогресира сериозно в подреждането в днешния ден, в който в пет партии записа две победи и три ремита.

Класирането на Стефанова ще и донесе 9500 евро от общия награден фонд от 150 000, докато Салимова ще вземе 2500. Със 7,5 точки Надя Тончева е на 66-о място, а с 6,5 точки Белослава Кръстева приключи на 105-а позиция. Шампионка за трети път стана Бибисара Асаубайева, която в мача за титлата спечели с 2,5:1,5 точки.

При мъжете, които играха 19 кръга, Аркадий Найдич се класира на 43-то място. Роденият в Рига, но представящ България гросмайстор събра 11,5 точки. И при мъжете, както и при жените, шампионът бе излъчен след плейофи. Във финала норвежецът Магнус Карлсен се наложи с 2,5:1,5 точки срещу Нодирбек Абдусаторов от Узбекистан. За Карлсен това е девета световна титла в блица и четвърта поредна, а общият му брой световни отличия вече е 20 - пет в класическия шахмат, шест в ускорения шахмат и девет в блица.

ОЩЕ: Заради разцеплението в шахмата: "Кралица" на България може да премине под чужд флаг