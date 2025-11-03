Въпреки меморандум за сътрудничество: Отново няма да има обединение в българския шахмат

Международно признатата Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) отказа предложението на национално лицензираната Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) за обединение. През изминалата седмица председателят на БФШ 2022 Васил Антонов излезе с декларация, в която призовава колегата си Милен Василев да бъде последван меморандумът, който двете страни подписаха през април тази година със съдействието на министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Това трябваше да бъде първа стъпка към приключване на разделението в българския шахмат, продължаваща вече близо десетилетие.

Няма да има обединение в българския шахмат

Според председателя на БСФШ Милен Василев обаче предложеното обединение няма как да се случи при настоящите параметри, тъй като според него липсва диалог и сътрудничество между двете страни и един подобен ход би бил "заблуда спрямо ФИДЕ, Европейския шахматен съюз (ЕШС) и всички членове на БСФШ."

"Както е известно, през декември 2023 г. ФИДЕ окончателно отхвърли кандидатурата на БФШ 2022 за членство, с което приключи опитът на тази организацията да представлява България на международната шахматна сцена. В този контекст настоящото предложение изглежда като опит да се промени едно вече необратимо решение, потвърдено и от Спортния арбитражен съд в Лозана /CAS/.

ОЩЕ: Достойно! Българските "кралици" са четвърти на Европейското по шахмат

Подписаният Меморандум за сътрудничество от 9 април 2025 г. имаше за цел да създаде равноправно партньорство между двете федерации, а не отношения на подчиненост. Партньорството предполага диалог, доверие и съгласуване при вземане на важни решения. Получаването на нов лиценз от БФШ 2022 без предварително уведомяване и участие на БСФШ представлява едностранно действие, извършено в разрез с духа на Меморандума и с принципите на доброто управление. Това действие не приближи, а отдалечи процеса на сътрудничество между нашите организации", смята Василев.

"Следва да припомня, че процесът на обединение на шахматните организации приключи през септември 2023 г., а резултатът от него беше създаването на БСФШ – легитимният национален представител на България във ФИДЕ и ЕШС. Отказът на БФШ 2022 да участвате в този процес беше стратегическа грешка, която днес се опитва да поправите, но времето не може да бъде върнато назад. Още повече че ФИДЕ и ЕШС вече изразиха ясна позиция чрез действията си – в международния шахмат съществува списък от лица, обявени за persona non grata, сред които фигурират представители на настоящото ръководство на БФШ 2022. Това е факт, който не може да бъде пренебрегнат", отбелязва той.

В заключение на позицията пише, че възможно е единствено обединение на шахматни клубове в структурата на БСФШ, тъй като именно тя е признатата и легитимна представителка на България пред ФИДЕ и ЕШС.

ОЩЕ: Българска гросмайсторка спечели бронзов медал при дебюта си на престижен турнир в Испания