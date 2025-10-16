Достойно! Българските "кралици" са четвърти на Европейското по шахмат

Женският състав на България завърши на четвърто място на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. Дамите, които станаха шампионки през 2023 година, приключиха участието си с победа с 2,5:1,5 точки над тима на Германия. Родният квартет събра 12 мач-точки след шест победи и три загуби, като остана само на една мач-точка зад Бундестима, който завърши на третото място. Шампион с 16 мач-точки е тимът на Полша, следван от Украйна с 14 мач-точки.

Достоен финал за България на Европейското по шахмат

В последния девети кръг България се наложи с 2,5:1,5 точки над Германия и с това зае четвъртото място в крайното класиране. Противничките ни пък бяха лишени от възможността да се борят за нещо повече от третото място, което така или иначе си бяха гарантирали като минимум още след вчерашния осми кръг.

Ключова за победата над Бундестима се оказа партията на трета дъска, в която Надя Тончева спечели с черните фигури срещу Йозефине Хайнеман. За състезателката на столичния Левски, която е единственото ново лице в българския отбор, спрямо тима, който спечели европейската титла преди две години в Будва, това бе шеста победа в осем кръга. По този начин Тончева завършва като най-резултатна за тима на България.

Останалите три партии от мача приключиха с ремита. На първа дъска Антоанета Стефанова направи такова с Динара Вагнер, на втора дъска Белослава Кръстева с белите фигури раздели точката с Хана Мари Клек, а на четвърта дъска, макар и в печеливша позиция, Виктория Радева реши да не предприема никакви излишни рискове и се съгласи на равенство с Лара Шулце.

При мъжете България победи с 3,5:0,5 точки Молдова. С успеха нашият състав събра 10 мач-точки, които му отредиха 16-о място в крайното класиране. Шампион е отборът на Украйна с 15 мач-точки, пред Азербайджан и Сърбия с по 13 мач-точки.

